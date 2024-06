Tutte le info su come partecipare come pubblico ai casting e bootcamp di X Factor 2024 in onda in autunno su Sky Uno

X Factor 2024: come partecipare come pubblico

X Factor 2024 è entrato nel vivo. Dopo l’annuncio della nuova giuria (formata da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jack La Furia e Manuel Agnelli) e la nuova conduzione, Giorgia, proseguono i bootcamp per arrivare alla rosa dei protagonisti del talent show di Sky in partenza in autunno con una nuova edizione tutta rinnovata.

Come si può partecipare come pubblico a queste delicate fasi prima dei Live?

Le registrazioni si svolgeranno il 25 e il 26 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1) e partecipare è semplicissimo: scrivete una e-mail all’indirizzo pubblicoxf2024@fremantle.com indicando:

la data preferita tra quelle disponibili,

il numero di componenti del gruppo incluso il tuo,

nome cognome età di tutti i partecipanti,

numero telefonico di un referente del gruppo.

In caso di minori, il genitore o delegato che accompagnerà il minore di 18 anni. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti.

Per evitare sovrapposizioni, ti preghiamo di effettuare una sola richiesta.

La disponibilità dei posti è limitata.

La mail con la richiesta dei posti non è da ritenersi valida come conferma definitiva. In caso di disponibilità seguirà mail di convocazione.

I posti si intendono prenotati, non assegnati. L’assegnazione avverrà a riempimento secondo l’ordine di arrivo e la procedura verrà gestita dal personale di sala.

È richiesta la permanenza per tutta la durata della registrazione e non sarà possibile uscire prima degli orari indicati per non compromettere l’esito della stessa.

Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, in conferenza stampa, ha annunciato che il talent show sarà rinnovato per i prossimi due anni: “Noi rinnoviamo X Factor ogni due anni. Il rinnovo scade 30 giorni alla fine dell’anno e abbiamo intenzione di farlo. Non è ancora scaduto, quindi non lo abbiamo ancora rinnovato”. Dichiarazioni che, di fatto, confermerebbero la messa in onda di ‘X Factor’. anche nel 2025, su Sky Uno.