Giorgia debutta come conduttrice della nuova edizione del talento show, affiancata da Manuel Agnelli, Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Tra le novità, l’X Pass alle Audizioni e la finale in piazza a Napoli

X Factor 2024 è la diciottesima edizione italiana del format internazionale, uno dei primi talent show musicali a diventare popolare in ogni angolo del mondo. Per festeggiare a dovere la maggiore età, Sky ha deciso di rivoluzionare conduzione e giuria e, soprattutto, regalarsi la prima finale in esterna di sempre del format. Se volete sapere tutto su questa edizione, continuate a leggere!

X Factor 2024, quando inizia su Sky?

La nuova edizione parte giovedì 12 settembre 2024 con le Audizioni; dal 3 ottobre via ai Bootcamp, seguiti il 17 ottobre dagli Home Visit. I Live, invece, cominciano il 24 ottobre, sempre alle 21:15 su Sky Uno.

X Factor 2024 su Tv8

Il programma va in onda anche in chiaro, su Tv8, ma in differita di qualche giorno rispetto alla messa in onda pay. La nuova edizione di X Factor va quindi in onda su Tv8 da martedì 17 settembre, ogni martedì, alle 21:30.

X Factor 2024, giudici

Rispetto all’edizione scorsa, cambiano tutti i giudici, con un solo ritorno dal passato, quello di Manuel Agnelli, di nuovo sul tavolo dei giurati per la sesta edizione. Le novità invece sono rappresentate dal rapper Jack La Furia, da Paola Iezzi e da Achille Lauro.

X Factor e lo X Pass

Novità di questa edizione è che un concorrente, alle Audizioni, potrebbe passare anche con un solo “sì”: da quest’anno, infatti, i giudici hanno in mano uno speciale X Pass, un bonus da assegnare a un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al proprio Bootcamp.

Chi conduce X Factor 2024?

A condurre questa edizione è Giorgia. La cantante è al debutto come conduttrice di un programma: nelle selezioni sale sul palco per introdurre e chiudere le serate, ma è anche nel backstage con il difficile compito di spronare e consigliare i ragazzi un secondo prima del loro ingresso sul palco e di accoglierli appena conclusa l’esibizione, qualunque sia stato l’esito del voto.

X Factor 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono tredici. Per la precisione, tre puntate di Audition, due di Bootcamp, una di Home Visit e sette di Live. La finale si terrà il 5 dicembre.

X Factor 2024, la finale a Napoli

A proposito della finale, quest’anno X Factor si chiuderà con un Live esterno, da Piazza del Plebiscito a Napoli, il 5 dicembre. I finalisti si esibiranno quindi in uno spettacolo evento in piazza, davanti a migliaia di persone. È la prima volta nella storia internazionale del format che viene realizzata una finale fuori dagli studi.

X Factor 2024, casting

Tutte le fasi delle selezioni sono già state registrate, quindi non è più possibile prendervi parte. Le Audizioni sono state registrate il 16 e il 17 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano, i Bootcamp il 25 e 26 giugno nella stessa location.

Dove vedere X Factor 2024?

Si può seguire la nuova edizione di X Factor in tv su SkyUno o (in ritardo di qualche giorno) in chiaro su Tv8. Oppure in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

X Factor 2024, autori e produttori

La capo progetto del programma è Paola Costa, il produttore esecutivo Barnaby Boccoli, il produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci. Un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Alessandro Caruso, Carlotta D’Ambrosio, Matteo Lena ed Elaine Heri, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, regia eng Riccardo Struchil, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.