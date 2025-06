Perché Manuel Agnelli lascia X Factor e chi lo sostituirà

Manuel Agnelli non sarà tra i giudici della prossima edizione di X Factor. Le registrazioni del noto talent partiranno la prossima settimana, ma ancora non sono stati rivelati tutti i dettagli della nuova stagione. E’ stata confermata Giorgia alla conduzione, ruolo per cui ha ricevuto diverse critiche positive e a cui non poteva rinunciare, nonostante i tanti impegni live che ha in programma. Ci saranno anche Paola Iezzi e Jake La Furia e Achille Lauro, ma secondo alcuni rumors accreditatiAgnelli non sarà più parte del cast.

L’iconico giudice avrebbe rinunciato al suo posto, nonostante i suoi recenti apprezzamenti sui colleghi. In alcune dichiarazioni ha infatti riconosciuto che l’ultima giuria è stata la più variegata e equilibrata degli ultimi anni e ha dato al programma una maggiore qualità. Tuttavia secondo quanto ha riportato Open l’assenza del frontman degli Afterhours appare certa e motivata da ragioni che vanno al di là dei suoi impegni di lavoro. C’è infatti chi sostiene che nelle prossime settimane il cantante sarà impegnato in un tour celebrativo con il suo gruppo, cosa che non gli permette di presenziare a X Factor.

Il portale di Mentana ha però insinuato che il motivo del suo addio al talent sarebbe stato originato d’alcuni dissapori con Achille Lauro. Tra i due non ci sarebbe mai stato un buon rapporto. Proprio per non creare un clima di tensione Agnelli avrebbe fatto un passo indietro. Ora la produzione Sky è alle prese con chi potrebbe sostituirlo. Sono stati fatti una serie di provini e valutazioni prima di fare la scelta. Devono infatti orientarsi su un’artista competente, famigliare alla tv, e con una visibilità non indifferente.

X Factor 2025, scelto il nuovo giudice

Il nome più quotato per sostituire Manuel Agnelli è quello di Francesco Gabbani, cantautore e musicista di spessore che negli ultimi anni si è conquistato una certa popolarità. Toscano, originario di Carrara Gabbani è un’artista versatile e eclettico, ha alle spalle anche un’esperienza come conduttore di Ci vuole un fiore dove era affiancato da Francesca Fialdini. Questo gli ha permesso di conoscere meglio le dinamiche della televisione.

Gabbani sembra essere il nome giusto per unirsi al cast vincente di X Factor 2025. Nonostante l’imminente inizio delle registrazioni del talent, la produzione del programma non ha ancora fatto nessuna annuncio ufficiale. Un dato questo da non sottovalutare che potrebbe nascondere ulteriori colpi di scena.

Manuel Agnelli: “Non dipendo dalla tv”

Ospite del recente Summer Cup Manuel Agnelli non ha confermato il suo addio a X Factor ma ha rilasciato diverse dichiarazioni che non lasciano dubbi sulla sua assenza nel talent. Il cantante ha più volte ribadito di avere diversi interessi e di essere impegnato in alcuni progetti, il che lo rende un personaggio non legato necessariamente alla tv:

“Io faccio teatro, radio, musica, tv dove entro ed esco, cinema “a spizzichi e bocconi”. Per cui non dipendo da nessuno da questi ambienti, e questo mi dà una creatività mostruosa. In più la tv, oltre a poter portare un messaggio e poter parlare ,approfondendo, come fanno in pochi, di musica, mi garantisce benefit anche economici che ho usato per fare il cazz* che voglio.”