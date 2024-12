X Factor 2025, i casting ripartono…in crociera!

Al via la partnership tra X Factor Italia ed MSC Crociere. Per la prima volta, da gennaio 2025, i casting partono in nave.

A meno di 24 ore dalla vittoria di Mimì ad X Factor 2024 e dopo la chiusura della prima storica finale da Piazza del Plebiscito a Napoli, il talent show Sky Original prodotto da Fremantle ha dato certezza del suo ritorno, nel 2025.

L’annuncio in diretta dato dalla conduttrice Giorgia ha spalancato le porte alle prossime audizioni che, partiranno già a breve grazie alla partnership tra X Factor Italia ed MSC Crociere.

MSC Lirica diventa la nave ufficiale di X Factor Italia per i casting

MSC Lirica sarà il cuore pulsante della transizione dall’edizione 2024 a quella del 2025, offrendo ai suoi ospiti un mix di intrattenimento e opportunità di partecipazione.

Come partecipare

Per la prima volta, a partire da gennaio 2025, la nave nel corso della navigazione ospiterà i casting ufficiali per l’edizione 2025 di X Factor. I passeggeri potranno mettersi in gioco registrando il proprio provino nelle speciali “Recording Box” allestite a bordo. Ogni partecipante potrà presentarsi, scegliere un brano e cantarlo davanti alla telecamera. I video migliori saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i candidati per le audizioni ufficiali.

Questa iniziativa trasforma il viaggio in mare in una porta d’accesso verso il palco del talent show che si prepara già alla realizzazione della diciannovesima edizione, in onda l’anno prossimo.

Non solo casting: MSC Lirica offrirà anche 11 serate musicali esclusive con i concorrenti dell’edizione 2024 di X Factor, che si esibiranno sul palco del teatro Broadway della nave. Ogni settimana, un talento emergente proporrà i brani che lo hanno reso protagonista dello show, regalando agli ospiti un’esperienza unica. Le serate si concluderanno con la possibilità di incontrare i protagonisti durante i meet&greet organizzati a bordo.

Inoltre, i fan dello show potranno acquistare merchandising ufficiale di X Factor direttamente sulla nave, portando a casa un ricordo esclusivo di questa avventura.

La collaborazione si svilupperà anche attraverso i canali social di X Factor e Sky Italia per raccontare passo passo la marcia di avvicinamento alla fase centrale del talent, a partire da metà 2025.