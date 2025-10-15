X Factor 2025: scatta l’ora delle Last Call, i giudici scelgono chi va ai Live Show

Giovedì 16 ottobre su Sky e NOW andrà in onda la puntata delle Last Call di X Factor 2025, ultima occasione per i concorrenti di accedere ai Live Show. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno tre artisti ciascuno tra tensione, emozioni e colpi di scena, prima del debutto live previsto per giovedì 23 ottobre.

Dopo settimane di audizioni, esibizioni e scelte difficili, X Factor 2025 entra nella sua fase decisiva. Giovedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW andrà in onda la puntata delle Last Call, l’ultimo step prima dei Live Show. È il momento in cui i concorrenti potranno giocarsi l’ultima possibilità di accedere alla fase live del talent Sky Original prodotto da Fremantle.

Dai Last Call ai Live Show: la gara entra nel vivo

I quattro giudici – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – dovranno scegliere tre artisti per ciascuno, tra i più convincenti delle loro squadre. A rendere la selezione ancora più avvincente sarà il meccanismo delle celebri sedie, quest’anno solo tre, destinate a cambiare volto nel corso della puntata con i temutissimi switch.

Nessuno dei concorrenti sarà al sicuro fino alla fine, in una serata carica di tensione, emozione e colpi di scena.

Nel backstage, a dare forza e incoraggiamento ai ragazzi, ci sarà come sempre Giorgia, presenza fissa e punto di riferimento con la sua sensibilità e la sua energia.

Dove (ri)vedere le puntate

Con la puntata del 16 ottobre, disponibile anche on demand e su Sky Go, si chiude ufficialmente la fase delle selezioni: il test più duro prima del debutto dei Live Show, che prenderanno il via giovedì 23 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky e NOW.