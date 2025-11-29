Il talent show in onda su Sky Uno si appresta a decretare il vincitore del programma al termine della volata finale. Ecco quando andrà in onda l’ultima puntata di X Factor, le regole della finale e per le votazioni.

X Factor verso la finale: quando andrà in onda, le regole e come si vota

Si avvia verso il gran finale l’ultima edizione – la diciannovesima – di X Factor. Giovedì scorso il talent show di Sky, versione per il pubblico italiano del format britannico The X Factor, ha già rivelato i nomi dei quattro concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di note e performance dopo aver superato il penultimo atto.

Sono rimasti in quattro dunque a contendersi la palma del vincitore nell’ultimo appuntamento che decreterà il trionfatore dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Per la seconda volta consecutiva l’ultima puntata di X Factor andrà in onda da piazza del Plebiscito a Napoli, in diretta su Sky Uno in chiaro su Tv8. Ecco quando si svolgerà la finale, secondo quali regole e come si potranno votare i concorrenti in lizza per la vittoria del programma.

X Factor 2025, quando va in onda la finale, il regolamento e come votare

La finale di X Factor sarà condotta da Giorgia, straordinaria interprete musicale (ma questo si sapeva) e autentica rivelazione nel ruolo di impeccabile timoniera dello storico talent. Appuntamento a giovedì 4 dicembre per il capitolo conclusivo di X Factor 2025. In finale si sfideranno PierC (team Francesco Gabbani), Delia (team Jack La Furia), Rob (team Paola Iezzi) e EroCaddeo per il team Achille Lauro.

Il regolamento della finale prevede che i quattro finalisti si esibiscano in tre manche dove porteranno il “Best of” – vale a dire un medley delle canzoni affrontate durante il loro percorso nel programma -, il brano inedito e “My Song” (cioè il cavallo di battaglia). Alla fine di ogni manche, i quattro giudici (Francesco Gabbani, Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro) avranno la possibilità di dire la loro sulla performance. Il loro giudizio però non peserà sull’esito finale.

Unico giudice nel capitolo conclusivo di X Factor sarà infatti il pubblico. Toccherà agli spettatori, per mezzo del televoto, scegliere il cantante preferito. Tutti e quattro i finalisti arriveranno all’ultimo round. Soltanto all’ultimo momento concorrenti e pubblico conosceranno il nome del vincitore, premiato con un contratto discografico con Warner Music.

Come nei Live, il voto durante la finale di X Factor sarà disponibile – in maniera del tutto gratuita – su diversi canali. Si potrà votare via web collegandosi col sito xxfactor.sky.it (da computer o da cellulare). Sarà possibile esprimere la propria preferenza anche col proprio Sky ID oppure registrandosi o collegandosi con Facebook, Apple o Google.

Ci sarà anche la possibilità di votare con l’app. Basterà scaricare gratuitamente l’App X Factor 2025 e accedere all’apposita sezione dedicata al voto. Per votare bisognerà fare il collegamento con Sky Id, Facebook, Apple Id o Google. Non è finita: ci sarà modo di accedere alla votazione anche tramite il decoder Sky Q, premendo il tasto verde del telecomando. Si potrà anche usare Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

Regna ancora il segreto sugli ospiti speciali della serata finale del programma. C’è da attendersi anche questa occasione vedrà sfilare nomi di grande spessore davanti alla piazza presa d’assalto dagli appassionati.