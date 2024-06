Per la prima volta in assoluto in tutto il mondo, la finale di X Factor si terrà all’aperto e più precisamente in Piazza del Plebiscito a Napoli giovedì 5 dicembre 2024, in diretta su SkyUno. L’annuncio è arrivato ieri durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali e invernali della pay-tv tenutasi a Roma.

Nel dettaglio, si tratterà di un evento gratuito e aperto al pubblico (si attendono 15 mila persone), co-organizzato con il Comune di Napoli. Prevista la presenza di ospiti, oltre che della conduttrice Giorgia, dei giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi e dei concorrenti.

Ricordiamo che in questi giorni sono in corso le registrazioni delle puntate di Audizioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che andranno in onda a settembre. Nello stesso mese saranno proposti anche i due appuntamenti di Bootcamp. Quindi sarà la volta di una serata, decisiva, di Home Visit, dalla quale emergeranno i dodici concorrenti ufficiali di X Factor 2024, pronti a sfidarsi nel corso dei Live Show che partiranno a ottobre in diretta dal Teatro Repower di Assago.

“X Factor resta a Sky”

Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, ha annunciato che il talent show sarà rinnovato per i prossimi due anni: “Noi rinnoviamo X Factor ogni due anni. Il rinnovo scade 30 giorni alla fine dell’anno e abbiamo intenzione di farlo. Non è ancora scaduto, quindi non lo abbiamo ancora rinnovato“. Parole che sembrerebbero confermare la messa in onda di X Factor 2025 su Sky e quindi allontanare l’ipotesi – circolata nelle scorse settimane – di un passaggio del titolo a Warner Bros. Discovery magari con la guida di Amadeus.