Seconda e ultima puntata di Bootcamp per X Factor 2024. Nella puntata di questa sera, giovedì 10 ottobre, i giudici chiamati a compiere le proprie scelte saranno Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Si completeranno così le squadre dei giudici in vista degli Home Visit, che andranno in scena la prossima settimana.

X Factor 2024 è un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari, scritto con Alessandro Caruso, Carlotta D’Ambrosio, Matteo Lena ed Elaine Heri. La direzione musicale è di Antonio Filippelli, mentre la regia è capitanata da Luigi Antonini.

X Factor 2024, Bootcamp puntata 10 ottobre: anticipazioni

A compiere le proprie scelte la scorsa settimana sono stati Jake La Furia e Achille Lauro. Ecco come si sono composte al momento le loro squadre dopo i Bootcamp:

Jake La Furia : Potara, Elmira Marinova, Francesca Siano e The Foolz;

: Potara, Elmira Marinova, Francesca Siano e The Foolz; Achille Lauro: Les Votives, Lorenzo Salvetti, Ibrahim Guiblawi e I Patagarri.

Questa sera invece toccherà a Manuel Agnelli e Paola Iezzi dare forma al proprio team, decidendo a chi dare una sedia e a chi no. I loro compagni di bancone assisteranno alle loro scelte da delle poltrone posizionate lateralmente. Ogni giudice, quindi, siederà singolarmente dietro al bancone per stabilire chi accederà agli Home Visit.

X Factor 2024, Bootcamp puntata 10 ottobre: conduttrice e giudici

A condurre anche questo quinto appuntamento di X Factor 2024 sarà Giorgia, al debutto nel talent show di Sky. Fra i giudici l’unico veterano è Manuel Agnelli, con alle spalle altre cinque edizioni del programma. Prima volta invece per gli altri giudici, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.

X Factor 2024, Bootcamp puntata 10 ottobre: dove seguirla in tv e in streaming

Il secondo Bootcamp di X Factor 2024, con le scelte di Manuel Agnelli e Paola Iezzi, si potrà seguire su Sky Uno dalle 21:15. L’appuntamento sarà disponibile anche in streaming su NOW. La replica della puntata sarà poi trasmessa martedì 15 ottobre, alle 21:30, in chiaro su TV8.

TvBlog seguirà dalle 21:15 la serata con il consueto liveblogging.