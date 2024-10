Questa sera, giovedì 3 ottobre 2024, va in onda su Sky Uno, il primo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 2024, talent show condotto da Giorgia, con la partecipazione di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, giunto alla diciottesima edizione.

X Factor 2024, Bootcamp, puntata del 3 ottobre: anticipazioni

Primo appuntamento con i Bootcamp della diciottesima edizione di X Factor, che con questa nuova giuria sembra essere tornata ai fasti di un tempo. In questa fase, i 4 giudici iniziano a costruire le proprie squadre in vista delle Home Visit. In questa edizione ogni giudice ha a disposizione solo 4 sedie e non sono mai state così poche. Sarà un vortice di switch, dal momento che ciascun giudice può decidere, fino all’ultima esibizione, di lasciare il posto di qualche prescelto a qualcun altro considerato migliore.

La puntata si aprirà con un confronto diretto tra i giudici che scopriranno quali concorrenti sono stati loro assegnati dal team musicale di X Factor: ciascuno, dunque, dovrà scegliere tra i 12 artisti loro assegnati i 4 che porteranno alle Home Visit: tra loro ci sono anche gli X Pass delle Audizioni. In questa primissima fase, i giudici possono decidere di ‘scambiarsi’ qualche artista, a seconda dei progetti e dei desiderata che intendono raggiungere in questa edizione. Di fatto, partono le strategie per la vittoria.

I primi due giudici a scegliere i 4 artisti da portare ai live sono Jake La Furia e Achille Lauro: rivedranno ciascuno i propri 12 concorrenti e sceglieranno così i quattro che potranno portare con sé alla successiva e decisiva fase degli Home Visit. I tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno dal vivo e commenteranno, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato, l’operato dal giudice attivo al tavolo.

X Factor 2024: conduttrice e giudici: chi sono?

La conduttrice di X Factor 2024 è Giorgia, al suo debutto come presentatrice di un programma tv, esclusa la co-conduzione della seconda serata di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus.

I quattro giudici, invece, sono le new-entry Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi e il “veterano” Manuel Agnelli, alla sua sesta partecipazione come giudice.

X Factor 2024, Bootcamp, puntata del 3 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di X Factor andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1. Ricordiamo che la puntata in onda stasera su Sky Uno sarà visibile in chiaro martedì prossimo, 8 ottobre 2024, in prima serata su TV8.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.