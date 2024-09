Questa sera, giovedì 26 settembre 2024, andrà in onda su Sky Uno, la terza e ultima puntata dedicata alle Audizioni di X Factor, talent show condotto da Giorgia, con la partecipazione di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, giunto alla diciottesima edizione.

X Factor 2024, Audizioni, puntata del 26 settembre: anticipazioni

Questa sera andrà in onda la terza e ultima parte della diciottesima edizione di X Factor dedicata alle Audizioni.

Stasera, quindi, vedremo un’altra serie di aspiranti concorrenti che si presenteranno davanti ai giudici a caccia dei tre sì utili per passare alla fase successiva.

Oltre ai tre sì, gli artisti che si presenteranno sul palco dell’Allianz Cloud di Milano possono sperare anche nell’X Pass ossia una carta che i giudici, da quest’anno, hanno a disposizione per promuovere di diritto un concorrente ai Bootcamp, la fase successiva delle selezioni, con la certezza di averlo nella propria squadra.

Fino ad ora, solamente Jake La Furia e Paola Iezzi hanno usato l’X Pass.

Ricordiamo che la puntata in onda stasera su Sky Uno sarà visibile in chiaro martedì prossimo, 1° ottobre 2024, in prima serata su TV8.

X Factor 2024: conduttrice e giudici: chi sono?

La conduttrice di X Factor 2024 è Giorgia, al suo debutto come presentatrice di un programma tv, esclusa la co-conduzione della seconda serata di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus.

I quattro giudici, invece, sono le new-entry Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi e il “veterano” Manuel Agnelli, alla sua sesta partecipazione come giudice.

X Factor 2024, Audizioni, puntata del 26 settembre: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di X Factor andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.