Dopo il Festival di Sanremo 2024 e prima di X Factor, prove di conduzione per Giorgia ieri sera in prime time su Canale 5. Infatti, la cantante romana ha co-condotto il primo dei tre appuntamenti di “Il Volo – Tutti per Uno” all’Arena di Verona (le altre due serate saranno proposte martedì 21 e martedì 28 maggio sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset).

La splendida voce di Come Saprei, E poi, Gocce di memoria e tante altre hit ha affiancato sul palco il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, che quest’anno festeggia i 15 anni di carriera. Niente lanci istituzionali da presentatrice tv, ma – con tanto di cartoncino in mano – il coinvolgimento in momenti di spettacolo, come spalla dei padroni di casa, e nelle perfomance musicali (Miserere, con Piero, E poi, con tutti).

Ospiti della serata sono stati Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello (col quale Giorgia e Il Volo hanno portato avanti una gag per via dell’omonimia).

Giorgia condurrà X Factor 2024

Nei giorni scorsi FqMagazine ha rivelato che a condurre la prossima edizione di X Factor su SkyUno dovrebbe essere Giorgia, che prenderebbe il posto della collega Francesca Michielin. Sarà la sua prima volta da conduttrice solista, anche se nel febbraio 2024 Giorgia ha mostrato spigliatezza e spontaneità nel corso della seconda serata del 74esimo Festival di Sanremo alla quale ha preso parte con il ruolo di co-conduttrice di Amadeus. Un anno prima il direttore artistico l’aveva convinta a tornare in gara nella kermesse.

Negli ultimi tempi la cantante – Giorgia Todrani all’anagrafe – ha sperimentato anche la carriera cinematografica: nel 2023, infatti, ha debuttato come attrice nel film Scordato diretto da Rocco Papaleo, ottenendo una candidatura ai Nastri d’argento (migliore attrice in un film commedia) e ai Ciak d’oro (rivelazione dell’anno).