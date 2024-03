Giorgia a Viva Rai2 ci ha svoltato il lunedì

Giorgia canta maschio, Giorgilla con i Ma senza Se, l’acuto con megafono sulle strisce pedonali del Lungotevere Diaz: la puntata di Viva Rai2 di questo 11 marzo 2024 ha moltiplicato la sua energia grazie a Giorgia e ai suoi tempi comici. La sua presenza al mattin show di Rai 2 era stata – irritualmente – annunciata da Fiorello già dal fine settimana con appositi post sui social e possiamo dire che ‘l’hype’ non è stato disatteso.

Che Giorgia abbia una innata capacità di fare spettacolo è ormai cosa nota ai più e ne aveva dato ulteriore prova in veste di co-conduttrice di Sanremo 2024 con Amadeus. Ma ad averne svelato alcune ancora ignote capacità intrattenitive erano stati anche gli ultimi ‘DietroFestival’, nei quali era stata vista, forse per la prima volta, priva di quell’aura di distacco che a lungo ha caratterizzato le sue partecipazioni tv.

Già come attrice per le ‘fiction fallate’ di Fiorello nella precedente edizione di Viva Rai 2 (quella delle denuncie di Via Asiago, per intenderci) aveva marcato un altro passo. Sanremo ha fatto il resto. Spigliata, dalla battuta pronta, capace di gestire ogni tipo di situazione, generosa sul palco, brillante: Giorgia le ha tutte per essere una conduttrice (meglio se in tandem) da varietà di prime time, ma rigorosamente live e con poca scrittura. La sua forza è nell’improvvisazione, è nel canovaccio cui dare anima, come nella musica: datele uno spartito, e soprattutto la libertà di ‘estendersi’ dove vuole.

La rubrica si chiama "@Giorgia canta maschio", brividi e pelle d'oca sono compresi nel pacchetto…sappiatelo!#VivaRai2 @fiorello pic.twitter.com/9Q01tUi0Dn — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 11, 2024

Lo stesso è accaduto in questa nuova ospitata dall’amico Fiorello: ha travolto l’intero glass, ha spiazzato Fiorello e Biggio e soprattutto si è divertita. Si è visto. E ha coinvolto anche chi era a casa.

Un futuro da show-woman?

“Ma basta cantare! Ma basta! Io me so’ stufata! Nun me va’…”

scherza Giorgia mentre Fiorello interrompe la sua performance mimica su un brano dei Blues Brothers. Ci sembra una dichiarazione di intenti. O almeno un desiderio da coltivare insieme alla musica. Se ci dovesse essere uno show degli Amarello nell’autunno Rai 2024 una Giorgia ‘terzo elemento’ ci starebbe benissimo (e vai con i GiAmarello…).

"Più forte di te

Più forte di me

Più forte de noi" In una parola, anzi in due, SIETE FORTI @Fiorello e @Giorgia😍#VivaRai2 pic.twitter.com/YIV3IlFSXl — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 11, 2024

Con Dargen D’Amico e con i Ricchi e Poveri (come dimenticare la fuga in moto di Angela), Giorgia è stata la migliore ospite che Viva Rai2 abbia avuto finora. Un podio di tutto rispetto, e tutto sanremese. Se avete perso la puntata o avete voglia di rivederla, c’è RaiPlay.