C’è posta per te, eternamente vincente (a parte quelle volte con Fiorello nel 2001)

E’ il Sanremo di Canale 5, solo che invece di durare 5 giorni in un’unica settimana, ne dura 9 nei sabati sera di Canale 5 nei primi due mesi dell’anno. Ascolti altissimi, share che volano oltre il 30%, permanenze impressionanti. contatti che sfondano gli 11 milioni di telespettatori. Una volta potevamo dire che C’è posta per te era la Juventus della tv. Da qualche tempo neppure il paragone con la compagine torinese regge più. Il team guidato quest’anno da Thiago Motta solo ieri pare essere guarito dalla “pareggite” acuta battendo il Milan 2-0 a Torino.

C’è posta per te è il Festival di Sanremo di Canale 5

Di certo per la squadra bianconera sono lontani i tempi della sequela di scudetti vinti consecutivamente. C’è posta per te continua invece imperterrito a vincere le sfide del sabato sera contro una Rai1 che cerca disperatamente di mettergli contro programmi che possano in qualche modo rosicchiargli ascolti. Quest’anno va detto che la direzione intrattenimento prime time gli ha messo “contro” una alternativa valida nel ritorno di Ora o mai più. Ma ovviamente non basta.

Gli ascolti altissimi di C’è posta per te e la “sfida” con Ora o mai più

La media delle prime due emissioni di C’è posta per te ’25 sono state pari a 4.785.377 telespettatori ed il 31,29% di share con ben 11.306.185 contatti, per una permanenza monstre nelle 3 ore e un quarto di programma del 42,33%. Numeri che non hanno assolutamente bisogno di aggettivi, perchè parlano da soli. Il pubblico resta praticamente ipnotizzato di fronte alla storie messe in onda da una Maria De Filippi perfettamente dentro nel ruolo.

Ora o mai più difende i colori di Rai1 con una media nelle prime due puntate di questa serie 2025 di 2.584.151 telespettatori ed il 17,74% di share. Con una copertura comunque degna pari a 9,479.944 telespettatori ma una permanenza però del 27,26% nelle tre ore e 25 minuti di messa in onda.

Dunque anche lo spettacolo musicale in salsa talent condotto per la prima volta da Marco Liorni ha dovuto cedere al carro armato di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La regina di Canale 5 ha sempre vinto la gara del sabato sera con C’è posta per te. Non sempre per la verità. Dobbiamo salire sulla macchina del tempo e mettere il calendario indietro di un paio di decenni. Ci sono stati appunto due sabati, ormai 24 anni fa, in cui il programma di Canale 5 ha dovuto cedere lo scettro a Rai1.

Fiorello l’unico che ha avuto l’ardire di superare il people show di Canale 5

Ma chi c’era su Rai1 in quel periodo fra gennaio e febbraio del 2001 al sabato sera? C’era Fiorello che era sbarcato sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico radiotelevisivo con la primissima edizione di Stasera pago io. Se nelle prime due puntate di quella sfida l’aveva spuntata C’è posta per te, il 27 gennaio 2001 ci fu il sorpasso.

Stasera pago io prima edizione e le due vittorie su C’è posta per te

C’è posta per te ottenne una media in quell’occasione di 7.884.000 telespettatori ed il 32,54% di share, mentre la terza puntata della prima edizione di Stasera pago io totalizzò una media di 8.065.000 telespettatori ed il 35,50% di share. Il sabato successivo, ovvero il 3 febbraio 2001, C’è posta per te tornò di nuovo in testa totalizzando una media di 8.495.000 telespettatori ed il 34,88% di share a fronte dei 7.838.000 ed il 36,07% di share della quarta puntata di Stasera pago io 1. Lo share più alto dello show di Fiorello è dovuto al fatto che durò di più rispetto al people show di Maria De Filippi.

La settimana successiva, ovvero sabato 11 febbraio poi Fiorello vince la serata con il gran finale della prima edizione di Stasera pago io. La quinta ed ultima puntata dello show che ha portato Fiorello nel sabato sera della prima rete Rai ottenne una media di 8.411.000 telespettatori ed il 40,07% di share a fronte dei 7.316.000 telespettatori ed il 30,32% di share di C’è posta per te. Numeri quelli dei valori assoluti che fanno impallidire gli ascolti di oggi, d’altronde sono passati 24 anni ed è cambiato tutto.

Poi le successive due edizioni di Stasera pago io andarono in onda fra aprile e maggio, mentre Il più grande spettacolo dopo il week end scelse come serata il lunedì. In tutti e tre i casi quindi non ci fu più lo “scontro” con il Sanremo di Canale 5, ovvero C’è posta per te.

Una nuova sfida Fiorello vs Maria De Filippi nel futuro ?

Fiorello potrebbe chiudere un giorno la carriera con uno show in prime time su Rai1. Detto per inciso che ci auguriamo manchi ancora molto tempo alla chiusura della sua carriera, potrebbe capitare che il suo ultimo show in prime time su Rai1 vada in onda proprio in concomitanza con C’è posta per te. Chissà dunque che si possa ripetere in qualche modo la sfida fra i due numeri uno della nostra televisione in un prossimo futuro. Oppure, perchè no, potrebbero farlo insieme quello show. Le vie della televisione, alle volte, sono infinite e sopratutto intelligenti.