Manca poco all’inizio della nuova stagione di C’è Posta per Te. Ecco quando partirà il programma di Maria De Filippi, chi saranno gli ospiti in studio e alcune anticipazioni sulle nuove storie.

C’è Posta per Te, quando inizia: gli ospiti e le anticipazioni della nuova stagione

Sta per partire il conto alla rovescia per la nuova edizione di C’è Posta per Te. La prossima sarà la ventinovesima edizione per il fortunato programma ideato e condotto da Maria De Filippi, uno dei format di maggior successo di Mediaset, “esportato” anche a livello internazionale (dall’Europa all’Africa, passando per il continente americano).

La prima puntata di C’è Posta per Te è andata in onda il 12 gennaio del 2000. Un quarto di secolo di messa in onda che ne fa anche il people show più longevo della televisione italiana, con oltre 280 puntate all’attivo. Ecco quando inizia la nuova stagione di C’è Posta per Te, insieme a qualche anticipazione sulle storie e sugli ospiti.

Quando inizia C’è Posta per Te, gli ospiti e le anticipazioni della prossima stagione

C’è Posta per Te scalda i motori, pronto a tornare per la ventinovesima volta. La nuova stagione prenderà il via a partire da sabato 10 gennaio 2026, come sempre nella prima serata di Canale 5. Come da tradizione andrà in onda per tutto il periodo invernale, con una pausa nella settimana del Festival di Sanremo.

A ottobre sono cominciate le registrazioni – tuttora in corso a Roma, negli studi Elios di via Tiburtina – del programma targato Maria De Filippi. Ancora non è stato stabilito l’ordine di messa in onda delle storie. Si parlerà certamente di famiglie che si ricongiungono, di antichi ma mai sepolti sentimenti, di sorprese che ruotano intorno alla busta.

Non mancheranno naturalmente gli amori spezzati, magari a causa di un tradimento. Le registrazioni hanno già fatto emergere i nomi degli ospiti che parteciperanno all’edizione numero 29 dello show. Da SuperguidaTv si apprende della presenza di quattro volti notissimi del piccolo e del grande schermo come Stefano De Martino, Raoul Bova, Can Yaman e Luca Argentero.

Un poker d’assi al quale si aggiungerà anche una delle voci più amate della musica italiana: Alessandra Amoroso, al ritorno nello studio di Maria De Filippi dopo la recente maternità. Non solo: a C’è Posta per Te 2026 sarà presente anche Emma Marrone. Ci sarà pure Gigi D’Alessio, ormai habitué del people show di Canale 5.

Dopo la tv, il cinema e la musica ci sarà spazio anche per lo sport con la regina del nuoto Federica Pellegrini, coinvolta in una storia legata a un lutto in famiglia e a un percorso verso la riconciliazione. Invece il tennista azzurro Matteo Berrettini sarà protagonista di una sorpresa dedicata a una mamma rimasta vedova.

Non mancheranno poi gli ospiti internazionali. Gli amanti delle soap turche saranno contenti di accogliere Caner Cindoruk, Feyyaz Duman e Ahu Yağtu ovvero gli attori che interpretano Sarp, Arif e Pırıl, tre dei protagonisti della seguitissima dizi La forza di una donna, uno dei maggiori successi di Mediaset.

Confermati infine i postini della scorsa stagione. A recapitare gli inviti ai protagonisti delle storie troveremo ancora Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi.