Questa sera, sabato 1° marzo 2025, andrà in onda la settima puntata della ventottesima edizione di C’è posta per te, il people show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

La regia del programma è a cura di Paolo Carcano.

C’è posta per te 2025, settima puntata 1° marzo: anticipazioni

Anche in questa puntata, Maria De Filippi racconterà storie di persone comuni che hanno interrotto il loro rapporto per vari motivi e proverà a farli ricongiungere, facendo trovare loro un punto di incontro.

In ogni blocco della puntata, la conduttrice introduce il mittente della lettera e racconta la storia nei dettagli; successivamente, assisteremo alla consegna della lettera da parte di uno dei postini della trasmissione (Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi, Giovanni Vescovo); il destinatario della lettera, dopo aver accettato l’invito, si presenta in studio e la lettera si apre; dopo aver ascoltato le parole del mittente, il destinatario deve decidere se chiudere la lettera e andarsene o aprire la lettera e ricongiungersi con la persona che l’ha chiamato.

C’è posta per te 2025, ospiti settima puntata 1° marzo: chi sono?

Gli ospiti della settima puntata, protagonisti delle due sorprese che vedremo questa sera, saranno Gigi D’Alessio, cantautore e attualmente anche coach di The Voice Senior, programma in onda su Rai 1, e il calciatore belga Romelu Lukaku, attaccante in forza al Napoli, ex Inter e Roma.

Nelle sorprese, il destinatario della lettera riceve come regalo l’incontro con il suo personaggio famoso preferito.

C’è posta per te 2025, settima puntata 1° marzo: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire C’è posta per te in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21:35. Il programma è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile rivedere o recuperare la puntata anche dopo la messa in onda.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale sempre a partire dalle ore 21:35.