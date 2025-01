C’è posta per te e Ora o mai più, le due facce vive e vegete della Tv generalista

A noi piace la televisione. D’altronde abbiamo la parola Tv nella testata. E’ -quasi- inevitabile. Più di tutto, più di tutti. Quindi, ci piace la televisione, la bella televisione. Ma non solo quella bella esteticamente, ma quella ben fatta. Fatta con il cuore, con l’onestà, con l’intelligenza e con la professionalità. Ecco perchè qui, ora, oggi, ci piace festeggiare la cara vecchia e buona televisione generalista. E la televisione generalista in Italia è Rai1 e Canale 5.

Ebbene si, abbiamo unito i due principali network televisivi nazionali, perchè ieri sera e nei prossimi sabati, Rai1 e Canale 5, insieme, hanno fatto e faranno servizio pubblico. Hanno cioè proposto alla platea televisiva italiana del sabato sera, due prodotti alternativi. Su Canale 5 è andata in onda l’edizione 2025 di C’è posta per te, il people show per eccellenza della nostra Tv. Rai1 ha trasmesso uno spettacolo musicale, in salsa talent, ingiustamente lasciato nel cassetto per tanto tempo, Ora o mai più.

Ci piace questa Tv perchè i due maggiori canali televisivi italiani, ribadiamo hanno proposto due prodotti alternativi. Su Canale 5 le storie della gente comune arricchite dalle guest star dei nostri tempi e Rai1 un talent show musicale che strizza l’occhio al pubblico italiano con un mix di gara e di umanità fra celebrità del passato e cantanti finiti in un cono d’ombra. Insomma due tv che non hanno fatto un braccio di ferro fra di loro, ma che anzi si sono appoggiati i gomiti ed aperto la mano verso il loro pubblico, mostrando il contenuto del palmo. Come due carte che si sono appoggiate per tenere in piedi il castello della Tv generalista.

La tv non deve essere solo contrapposizione, ma anche alternativa ed i due prodotti lo hanno fatto con la professionalità, l’onestà e la dovizia premiata da un 31% per Canale 5 ed un 18% per Rai1. C’è posta per te è ormai da tempo diventato un racconto, anzi il racconto televisivo di una Italia provinciale e non solo, in cui il pubblico si rispecchia alla ricerca di una risposta al proprio vivere quotidiano.

Il programma di Maria De Filippi è consolatorio, nel senso più positivo del termine. Una specie di “c’è chi sta peggio di me” ma spesso e volentieri ce la fa. Con l’incanto felpato e avvolgente di Maria De Filippi, i protagonisti delle storie vengono accompagnati in un percorso anche lungo e tortuoso, per arrivare al “quid” finale rappresentato dalla fatidica apertura (oppure no) della busta. Un programma scritto e realizzato alla perfezione, quasi doverosamente, vista l’ormai ventennale presenza nella nostra Tv. Sicuramente il programma più faticoso dell’universo “defilippiano” su Canale 5.

Ora o mai più, come detto, ha fornito una alternativa (voluta all’epoca dal grande dirigente di Rai1 che è stato Angelo Teodoli) al pubblico del sabato sera della nostra Tv. Il tutto con un prodotto professionale e ben costruito (incidenti di percorso a parte, d’altronde è il bello della diretta direbbe Gianni Minà). Marco Liorni, dopo la notte dell’ultimo dell’anno, si misura con uno spettacolo musicale di tre ore e mezza in diretta con la sua consueta onestà e professionalità. Col tempo migliorerà senz’altro.

Insomma C’è posta per te e Ora o mai più sono la fotografia di un sabato sera qualunque, un sabato italiano, dove il tempo sembra essersi fermato (parafrasando il bel pezzo di Sergio Caputo). Un sabato in cui la vecchia e cara televisione generalista, quella che veramente unisce, ha dimostrato che è viva e vegeta e tutto questo grazie alla professionalità di chi ieri sera ha confezionato due prodotti convincenti, nel senso etimologico del termine.