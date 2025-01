Ora o mai più, il cappello di Raf è un caso. Dopo due ore di diretta arriva la censura del logo

Ora o mai più. Anzi, verrebbe da dire ‘ora e mai più’, se i riflettori si spostano dai concorrenti in gara al cappello che Raf ha indossato sabato sera per l’intera durata del programma di Rai 1. Una presenza che ha accompagnato gli spettatori per oltre due ore, fino a quando sul capo del cantautore è apparsa una mega pecetta utile a nascondere la scritta che fino a quel momento era risultata visibile e riconoscibile.

Il berretto nero, rigorosamente con visiera, metteva in evidenza due diversi marchi, a dimostrazione di come Raf avesse operato una sostituzione in corso d’opera. Poi però, dalle 23.30, ecco l’intervento da parte degli addetti ai lavori, con il nastro adesivo che ha coperto ogni logo presente, senza che il pubblico a casa potesse evitare di accorgersi dell’operazione, chiaramente frettolosa e raffazzonata.

Finita qui? Nemmeno per sogno, perché poco dopo la mezzanotte Marco Liorni lanciava il servizio preconfezionato in cui lo stesso Raf informava Antonella Bucci del brano che aveva deciso di assegnarle. Clip nella quale riappariva di nuovo il cappello, ovviamente senza alcuna censura di sorta.

Che si sia scivolati su una buccia di banana lo prova proprio la correzione effettuata a trasmissione abbondantemente avviata. E, qualora si fosse trattato di una dimenticanza, questa apparirebbe ancora più incredibile, dato che il personaggio coinvolto non è una figura marginale, bensì uno dei giurati dello show.

Alla mente, pertanto, non può non tornare il caso delle scarpe indossate da John Travolta in occasione dell’ospitata all’ultimo Festival di Sanremo. Vicenda che, nel luglio passato, ha portato al pronunciamento dell’Agcom, che ha multato la Rai per pubblicità occulta.