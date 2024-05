Da cantante …a cantante. Da Francesca Michielin a Giorgia, questo – secondo FQ Magazine – è il nome previsto alla conduzione di quella che dovrebbe essere l’ultima edizione di X Factor targata Sky. Se dovesse essere confermato, per Giorgia (Todrani, ndr) si aprirebbero ufficialmente le porte del mondo della conduzione in tv, completando così il cerchio delle nuove esperienze che tra il 2023 e il 2024 l’hanno vista protagonista.

Dal film diretto da Rocco Papaleo, Scordato (dove ha ottenuto la candidatura ai nastri d’argento nella categoria migliore attrice in una commedia e ai Ciak d’oro come rivelazione dell’anno e migliore canzone originale per la sua colonna sonora), nel 2024 galeotta è stata la co-conduzione all’ultimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus per la seconda serata.

Che Giorgia sapesse prendersi il palco riempiendolo con il suo talento è cosa nota a tutti. Lo si è visto nei suoi concerti, così come nelle partecipazioni da ospite in programmi televisivi e, per l’appunto, all’Ariston. Questo ulteriore tassello consoliderebbe una carriera di risultati brillanti su tanti campi.

Il contesto di X Factor potrebbe darle nuovi slanci e, magari, riportare al programma la fama del talent show puro per mettere da parte le sole polemiche che lo hanno caratterizzato nell’ultima stagione (ricordiamo, tra tutti, il caso Morgan).

X Factor 2024, la nuova giuria

A questa indiscrezione, sempre da FQ Magazine se ne aggiunge un’altra altrettanto interessante : la giuria.

Si mischiano nuovamente le carte in tavola. Qui dovremmo trovare tre new entry, quella di Achille Lauro, di Jake La Furia dei Club Dogo e di Paola Iezzi che dallo scorso Sanremo 2023, insieme a sua sorella Chiara, sta vivendo una nuova vita artistica. Per tre volti nuovi in arrivo, ce n’è uno di ritorno (perché ad X Factor c’è sempre un ritorno, comunque) ed è quello di Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours che, dopo un’assenza di qualche anno, riprenderebbe il suo posto da giudice.

Staremo a vedere.

X Factor 2024, il futuro che sarà

Una volta terminata l’edizione 2024 (o forse prima) capiremo davvero quale sarà il destino del talent show. Al momento i diritti del format sono ancora sotto contratto con Sky.

La pay potrebbe rinnovare oppure lasciare che il corso di X Factor stia in mano ad un’altra casa, ma si fa forte l’indiscrezione (lanciata da Bubino Blog) secondo cui il programma potrebbe approdare al NOVE nel 2025 e – per di più – con la conduzione di Amadeus, in fase di passaggio al gruppo Warner Bros. Discovery.

Ancora lontani da una soluzione all’incognita, al momento la situazione è questa.