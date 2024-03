Mentre la marcia di avvicinamento alla nuova governance Rai procede abbastanza speditamente, nascono dalle mani degli attuali direttori di genere i palinsesti estivi della tv pubblica. Non ci saranno grandi scossoni nella programmazione dell’estate 2024 della Rai. Nessuna grossa novità in temi di programmi, sopratutto per quel che riguarda il prime time, dove l’unica novità riguarderebbe la promozione su Rai1 del Tim summer hits, con il probabile ritorno alla conduzione Delogu-De Martino. La prossima estate infatti questo show musicale itinerante dovrebbe essere trasmesso da Rai1, dopo due estati sui teleschermi della seconda rete della televisione pubblica. Su questo però non è stata ancora presa la decisione definitiva. Vediamo cosa ci sarà nel day time estivo, annunciandovi la coppia scelta per l’edizione 2024 di Estate in diretta.

Le “novità” dell’estate fra Techetechetè e Tim summer hits

Il ritorno nell’access time di Techetechetè con qualche probabile espansione in prime time di Techeshow, dovrebbe completare l’offerta seriale dell’intrattenimento estivo di Rai1. Si aggiungeranno poi i consueti appuntamenti one shot con Una voce per Padre Pio condotta da Mara Venier e Con il cuore nel nome di Francesco condotto da Carlo Conti. Questioni di budget non permettono altri investimenti al momento.

Il day time estivo di Rai1 fra Unomattina estate, Weekly e Camper

Per quel che riguarda il day time vi abbiamo già dato conto del ritorno alle otto e mezza dal lunedì al venerdì di Unomattina estate con Greta Mauro con il comico Andrea Perroni, a cui si aggiunge Camper in viaggio con Tinto e Lorella Boccia e Camper con Marcello Masi. A tutto ciò aggiungiamo la desinenza del fine settimana di Unomattina Weekly condotta da Fabio Gallo con la partecipazione di Carolina Rey.

Estate in diretta e la conferma della coppia Nunzia De Girolamo con Gianluca Semprini

C’era ancora una casella da riempire ed era quella della conduzione di Estate in diretta 2024. Alla già confermata Nunzia De Girolamo, che sta per tornare in tv il sabato sera con una nuova serie di Ciao maschio, è stato confermato il giornalista Gianluca Semprini. La conferma per Semprini è stata d’obbligo dopo l’ottima “supplenza” a Italia sì. Il programma del sabato pomeriggio di Rai1 che Gianluca Semprini ha condotto in queste settimane, sostituendo Marco Liorni impegnato negli Speciali dell’Eredità nel prime time del sabato di Rai1.

Gianluca Semprini, una risorsa per la prossima stagione tv

I buoni dati conseguiti da Gianluca Semprini in queste settimane di “supplenza” a Italia sì, stanno facendo riflettere i dirigenti Rai sul sabato pomeriggio di Rai1 della prossima stagione tv. In particolare si starebbe pensando di riproporre Semprini in questo spazio, con un programma nuovo proprio per il sabato pomeriggio di Rai1. Vedremo.