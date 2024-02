Lorella Boccia condurrà Camper in viaggio insieme a Tinto. Il programma tornerà in onda su Rai1 in estate. La notizia in anteprima su TvBlog

Come vi abbiamo raccontato questa mattina con il nostro Hit sono stati confermati nel palinsesto estivo di Rai1 due importanti appuntamenti. Si tratta di Camper in viaggio e di Camper. In questo momento TvBlog è in grado di annunciare che ci sarà una novità per quanto riguarda la conduzione di Camper in viaggio. Stando a quanto apprendiamo, infatti, insieme al confermatissimo Tinto al timone della trasmissione che porterà i telespettatori in giro per l’Italia ci sarà Lorella Boccia.

Chi è Lorella Boccia

Lorella Boccia, scoperta da Amici di Maria De Filippi nel 2012, è apprezzabile conduttrice e ballerina. Nel 2013 l’artista nata a Torre Annunziata ha affiancato Paolo Ruffini a Colorado su Italia 1, poi ha condotto Rivelo su Real Time e Venus Club in seconda serata su Italia 1. Boccia, mamma della splendida Luce Althea (che ad ottobre compirà 3 anni), ha avuto un’esperienza anche nella tv pubblica: nel 2022, infatti, ha condotto insieme al rapper Clementino il programma comico di Rai2 Made in Sud (che di recente è tornato in onda rivisitato e col titolo Mad in Italy).

Ora, dunque, per lei si profila un nuovo impegno sulla tv pubblica, per la prima volta quotidiano (qualcosa di simile lo aveva fatto dal 2018 al 2019 quando, insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, ha condotto il day-time di Amici di Maria De Filippi su Real Time).

Camper in viaggio senza Roberta Morise

Lo scorso anno Camper in viaggio era condotto da Tinto e Roberta Morise. Quest’ultima stavolta non ci sarà in quanto impegnata in una ‘faccenda’ decisamente gioiosa: dare il benvenuto a Gianmaria, il suo primogenito. La capace conduttrice calabrese partorirà a fine maggio (il gender reveal è andato in scena in diretta tv a La volta buona su Rai1 qualche mese fa) e tornerà a lavorare nella prossima stagione televisiva.