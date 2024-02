Tornano anche nell’estate 2024 i due programmi che hanno presidiato la fascia del mezzogiorno di Rai 1. Conferma anche per i conduttori Marcello Masi e Roberta Morise con Tinto per la versione in esterna

Tornano anche nell’estate 2024 i due programmi che hanno presidiato la fascia del mezzogiorno di Rai1. Il riferimento è a Camper in viaggio e Camper. Il primo che ha fatto il giro nell’estate dell’Italia e degli italiani con Roberta Morise, Tinto e la partecipazione del professor Umberto Broccoli. Il secondo che è andato in onda in diretta dagli studi romani della Rai condotto dal vice direttore dell’intrattenimento day time Marcello Masi.

Camper e Camper in viaggio nel palinsesto del mezzogiorno di Rai1

Entrambi i programmi hanno ottenuto indici di ascolto lusinghieri con una media fin verso il 17% di share. Camper in viaggio ha saputo cucirsi addosso una cifra, grazie alla simpatia, l’affiatamento e la professionalità di Roberta e Tinto, divertente, che ha reso il programma una specie di sit com itinerante.

La conferma nell’estate 2024 di Rai1

Camper invece, in onda dalle 12:30 e fino al Tg1 delle 13:30, ha goduto della consumata professionalità dell’ex direttore del Tg2 Marcello Masi, che ha saputo esternare anche quella piacevole bonomia che già aveva mostrato durante la conduzione di Linea verde, versione sabato mezzogiorno, con Daniela Ferolla.

Conferma per i conduttori Marcello Masi, Roberta Morise e Tinto

Conferma dunque sia per i due programmi che per i loro conduttori anche per la stagione estiva 2024 di Rai1 in partenza il prossimo mese di giugno. Camper in viaggio, con Roberta Morise, Tinto ed il professor Umberto Broccoli, da mezzogiorno alle 12:30 Camper sempre condotto in diretta da studio da Marcello Masi, dalle 12:30 e fino al Tg1 delle ore 13:30.