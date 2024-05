Questa benedetta Isola dei famosi. Un’edizione non fra le più felici quella attualmente in onda, fra ascolti in calo e ritiri a ripetizione. Un’Isola dei famosi che sconta alcuni cambiamenti, sia in termini editoriali che in termini di cast fisso, che alla luce dei fatti e più precisamente dei numeri, pare davvero che non abbiano dato i risultati sperati. Il programma però continua e lo fa cercando di rammendare gli squarci che si sono aperti, sopratutto per quel che riguarda l’emorragia di concorrenti che ha dovuto subire nelle ultime puntate.

L’arrivo di nuovi naufraghi

L’isola dei famosi quindi corre i ripari nel modo più tradizionale possibile, ingaggiando nuovi naufraghi che entreranno in gioco nelle prossime puntate. Siamo in grado di anticiparvene uno che verrà innestato nel cast del popolare reality show nella puntata di lunedì 6 maggio 2024. Si tratta dell’attore comico Dario Cassini. Debutta nel mondo dello spettacolo nel varietà di Canale 5 Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà. Poi tanta televisione a partire dalla conduzione delle Iene in compagnia di Simona Ventura.

Dario Cassini all’Isola dei famosi 2024

Anche molta fiction nella carriera di Dario Cassini, a partire da I ragazzi del muretto, poi Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Rex e Fuoriclasse. Poi in tv lo abbiamo visto a Zelig, Colorado e più recentemente a Only fun e concorrente a Ballando con le stelle, quindi a Most Ridiculous insieme all’amico Gabriele Cirilli. Protagonista poi nei teatri italiani di “Sballando con le stelle“: il suo nuovo show con Massimiliano Papaleo, scritto con Daniele Ceva.

La finale de L’isola dei famosi 2024, quando?

Dario Cassini dunque sbarcherà lunedì sera nella nuova puntata de L’isola dei famosi in Honduras insieme a due modelle. Tutto ciò per arricchire o dovremmo dire rimpolpare il cast di questa Isola dei famosi 2024. Un’edizione che secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia dovrebbe chiudere in anticipo il prossimo 28 maggio. A Mediaset però di questa chiusura anticipata non ne sanno nulla. In azienda resta al momento confermata quindi la data della finale di lunedì 10 giugno 2024. Attendiamo nel caso di una chiusura anticipata il comunicato ufficiale dell’azienda di Cologno Monzese

Nel frattempo però appuntamento per l’ingresso di Dario Cassini (e altre due naufraghe) nella puntata de L’isola dei famosi di lunedì 6 maggio 2024 in prima serata su Canale 5.