I campioni dello sport che raccontano i luoghi dove sono nati, hanno vissuto e hanno costruito la loro carriera sportiva, le storie di territorio che aiutano a spiegare anche perché un campione è diventato ciò che è diventato: è questa connessione, questo viaggio avanti e indietro fra l’umanità delle grandi icone dello sport e l’anima della grande provincia italiana. Questo è il focus di Linea Azzurri, il programma ideato da Angelo Maietta e in onda su Sportitalia a partire da domenica 2 giugno alle ore 20.00. Alla conduzione si alterneranno Alice Brivio, Romina Pierdomenico, Barbara Politi, Fabrizia Santarelli e Angela Tuccia. Regia di Carlo Fumo. Autori Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Carlo Fumo.

Linea Azzurri: il programma di Sporitalia

In ogni puntata di Linea Azzurri, che vanta il patrocinio morale del Coni, la conduttrice incontrerà dei campioni dello sport, sportivi del passato o ancora in attività che hanno reso grande l’Italia nelle rispettive discipline, e insieme scopriranno, anzi riscopriranno i posti dove tutto è cominciato, dove una carriera ha avuto inizio ed è esplosa: del protagonista di puntata scopriremo la scuola dove ha studiato, l’oratorio dove andava a giocare, l’autobus che prendeva per andare ad allenarsi, le palestre dove si è formata la personalità del campione, ma anche il negozio dove andava a fare la spesa con i genitori, i familiari, gli amici, la trattoria preferita, le passioni extra sportive e così via, trasformando pian piano un’icona dello sport in un testimonial del luogo in cui è nato e mantiene le proprie radici.

In mezz’ora, attraverso un viaggio a ritroso nell’animo umano e nelle motivazioni che portano qualcuno a trasformarsi in un campione, sapremo di più sulle nostre icone sportive e su ciò che li lega al genius loci, tenuto conto che è proprio la provincia italiana, come e più delle grandi città, incubatore e laboratorio di grandi esperimenti di sport, di vita comunitaria e di creazione di una coscienza collettiva fondata sui valori del rispetto, della solidarietà, della sana competizione e dell’appartenenza al grande racconto nazionale, di cui i campioni dello sport sono testimoni privilegiati.

In ogni puntata (sei in tutto, ciascuna dura circa 25 minuti), è prevista la partecipazione straordinaria del Presidente del CONI Giovanni Malagò che racconterà in breve, il percorso di ogni atleta nel loro sport di riferimento.