Durante il periodo dei campionati europei di Germania 2024, si svolgerà anche la 48esima edizione della Copa América, il campionato riservato alle nazionali del Sud America che, per quanto riguarda questa edizione, coinvolgerà anche alcune nazionali del Nord e Centro America. Il torneo, infatti, è organizzato dalla CONMEBOL in collaborazione con la CONCACAF. La Copa América 2024 si disputerà negli Stati Uniti per la seconda volta nella storia dopo l’edizione del centenario che si tenne nel 2016. Il torneo avrà inizio giovedì 20 giugno e si chiuderà con la finale del prossimo 14 luglio. La nazionale detentrice del titolo è l’Argentina.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Copa América 2024: dove vederla in tv

La Copa America 2024 sarà visibile in diretta, in chiaro, su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) che manderà in onda tutte le 32 partite del torneo.

Oltre alle partite, Sportitalia manderà in onda anche gli studi pre e post-partita e format dedicati alla manifestazione.

Copa América 2024: gironi

Nella fase a gironi, troviamo 4 gruppi da quattro nazionali ciascuno. Si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta, le prime due di ogni gruppo. Di seguito, i 4 gruppi:

– Gruppo A con Argentina, Perù, Cile e Canada;

– Gruppo B con Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica;

– Gruppo C con Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia;

– Gruppo D con Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica.

Copa América 2024: convocati

Per quanto riguarda i giocatori che militano nel campionato italiano, nella Copa América 2024 giocheranno Lautaro Martinez (Inter), Nico Gonzalez e Martinez Quarta (Fiorentina), Leandro Paredes (Roma) e Valentin Carboni (Monza) nell’Argentina, Bremer e Danilo (Juventus) ed Ederson (Atalanta) nel Brasile, Tajon Buchanan (Inter) nel Canada, Alexis Sanchez (Inter) nel Cile, Lucumì (Bologna) e Yerry Mina (Cagliari) nella Colombia, Johan Vazquez (Genoa) nel Messico, Nahitan Nandez (Cagliari) nell’Uruguay, Weston McKennie e Timothy Weah (Juventus) e Christian Pulisic e Yunus Musah (Milan) negli Stati Uniti e Dario Osorio (Parma) nel Venezuela.

Nel Perù, invece, giocherà il calciatore italiano naturalizzato peruviano Gianluca Lapadula (Cagliari).

Copa América 2024: calendario

20 giugno 2024

A: Argentina-Canada

21 giugno 2024

A: Perù-Cile

22 giugno 2024

B: Messico-Giamaica

B: Ecuador-Venezuela

23 giugno 2024

C: Stati Uniti-Bolivia

C: Uruguay-Panama

24 giugno 2024

D: Brasile-Costa Rica

D: Colombia-Paraguay

25 giugno 2024

A: Cile-Argentina

A: Perù-Canada

26 giugno 2024

B: Venezuela-Messico

B: Ecuador-Giamaica

27 giugno 2024

C: Panama-Stati Uniti

C: Uruguay-Bolivia

28 giugno 2024

D: Paraguay-Brasile

D: Colombia-Costa Rica

29 giugno 2024

A: Argentina-Perù

A: Canada-Cile

30 giugno 2024

B: Messico-Ecuador

B: Giamaica-Venezuela

1° luglio 2024

C: Stati Uniti-Uruguay

C: Bolivia-Panama

2 luglio 2024

D: Brasile-Colombia

D: Costa Rica-Paraguay

4 luglio 2024

Quarto di finale

5 luglio 2024

Quarto di finale

6 luglio 2024

Quarto di finale

Quarto di finale

9 luglio 2024

Semifinale

10 luglio 2024

Semifinale

13 luglio 2024

Finale per il 3° posto

14 luglio 2024

Finale

Copa América 2024 in streaming: Mola TV

23 partite su 32 dell’edizione 2024 della Copa América saranno visibili anche in streaming sulla piattaforma Mola TV.

Le telecronache saranno a cura di Alessio Iovine e Moreno Torricelli.

Ogni giorno sarà disponibile anche una trasmissione di approfondimento dal titolo Copa Loca.