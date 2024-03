La testata di Unomattina conquista anche il sabato e la domenica estiva di Rai1. La conduttrice Greta Mauro è in pole position per la conduzione del quotidiano.

Aria nuova in arrivo nella mattina d’estate di Rai1. A partire dal prossimo mese di giugno Unomattina non si limiterà ad aggiungere la parola “estate” al suo nome dal lunedì al venerdì, ma andrà a coprire tutti i giorni della settimana come accade durante la stagione invernale. Il programma prodotto dalla direzione intrattenimento day time della Rai infatti allungherà le sue braccia anche al sabato e la domenica, vediamo come e con chi.

Unomattina estate, le novità

A partire da giugno tornerà in onda, puntuale come accade da decenni, la versione estiva di Unomattina. Il programma si chiamerà, noblesse oblige, ancora una volta Unomattina estate e stavolta non beneficerà dei servigi di Tiberio Timperi e Serena Autieri. Il primo infatti si concede una meritata vacanza dopo una quantità industriale di mesi in onda, a partire da Unomattina in famiglia, poi Unomattina estate fino ai Fatti vostri. La seconda che calca e ha calcato con grande successo le tavole dei più grandi teatri italiani con “My fair lady“.

I conduttori di Unomattina estate

Dunque Unomattina estate torna in onda con nuovi padroni di casa ancora da ufficializzare nella versione dal lunedì al venerdì. In pole position per quel che riguarda la parte femminile c’è Greta Mauro. Conduttrice televisiva da alcuni anni, Greta Mauro ha condotto programmi su La7 e su Rai2, fra questi Atlantide e Virus insieme a Nicola Porro. Nel suo curriculum Estate in dirette e Linea verde link. Poi c’è la conduzione di Top tutto quanto fa tendenza ed il programma radiofonico Siesta oltre a La biblioteca dei sentimenti su Rai3. Per quel che riguarda la parte maschile della coppia che condurrà Unomattina estate si è alla ricerca di un profilo del tutto inedito.

Le collocazioni di Unomattina estate, Camper in viaggio e Camper

Il programma poi partirà prima rispetto alla scorsa estate, andrà in onda infatti dalle 8:30 e fino alle 11:30. La linea se la prenderà poi Camper in viaggio e alle 12 arriverà la diretta quotidiana di Camper condotta da Marcello Masi. Ma la novità di questa estate sarà che l’appendice del fine settimana della tv del mattino di Rai1 che si chiamava “Weekly“, da quest’anno acquisterà il nome della testata principale del mattino della prima rete e si chiamerà così “Unomattina weekly“.

Arriva Unomattina weekly con Carolina Rey e Fabio Gallo

Unomattina weekly andrà in onda il sabato dalle 8:30 alle 10:30 e la domenica dalle 8:30 alle 10. Alla conduzione sono stati confermati Carolina Rey e Fabio Gallo.