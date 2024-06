Greta Mauro a TvBlog: “La tv d’estate come quella del resto dell’anno. Sacrifico le vacanze per dare l’esempio ai miei figli”

“Unomattina estate è un programma storico del daytime Rai, è un onore condurlo. L’estate ormai è un momento di palinsesto importante quanto l’inverno. Il modo di fare vacanze per gli italiani è cambiato, non c’è più la villeggiatura e i tanti mesi fuori casa. Molti non se le possono permettere, purtroppo. E così la loro vacanza è accendere la tv e viaggiare“. Greta Mauro ha le idee chiare sul nuovo impegno professionale che la attende: la conduzione, in coppia con Alessandro Greco (qui l’intervista di TvBlog), di Unomattina estate, in diretta su Rai1 da lunedì 3 giugno alle ore 9.00.

Racconteremo l’attualità, i fatti, il Paese, viaggeremo nelle bellezze dell’Italia, parleremo anche dei personaggi che fanno bello il nostro Paese, i vizi, le virtù, il territorio. Ma anche salute e benessere, tutto legato alla stagione estiva.

Al suo fianco Alessandro Greco.

L’ho conosciuto a La vita in diretta, da subito mi aveva fatto una ottima impressione. Ero una sua fan ai tempi di Furore. È un grandissimo professionista, persona pacata, mi piace molto il suo modo di lavorare e di porsi.

Ci sarà una divisione di compiti?

Sì, esattamente come in Unomattina versione invernale. Io ho un profilo giornalistico, mi occuperò di attualità, Alessandro più da intrattenitore. Ma ci saranno anche spazi comuni. Saremo intercambiali.

Dagli esordi con Michele Santoro ad Atlantide su La7, da Virus a Matrix con Nicola Porro, passando per la conduzione di Mai dire talk con la Gialappa’s e ai titoli Rai più recenti, Top – Tutto quanto fa tendenza e La biblioteca dei sentimenti con Maurizio De Giovanni. Insomma giornalismo, ma anche intrattenimento, nella sua carriera fin qui.

Mi piace la televisione con le contaminazioni pop. Provengo da un mondo giornalistico televisivo, con contaminazione. Perché si fa pur sempre spettacolo!

Unomattina estate può rappresentare per lei una svolta dal punto di vista della popolarità?

Non ho la necessità di essere popolare, il successo fine a se stesso non fa parte dei miei obiettivi e dei miei valori. Unomattina è un programma seguitissimo, dà più popolarità rispetto ai programmi di nicchia, ma l’onore di condurlo per me prescinde. È una trasmissione storica, che ho sempre guardato – quando è partita la prima edizione avevo 10 anni – e mi ha sempre dato la sensazione di servizio pubblico, che è fondamentale in Rai.

Unomattina chiuderà il 6 settembre. Lavorare per tutta l’estate per lei rappresenterà un sacrificio?

Un grandissimo sacrificio. Ho due figli e mi dispiacerà moltissimo non poter passare le vacanze con loro. Mi mancheranno da pazzi, sarà faticoso, saremo in diretta per tutta l’estate. Detto ciò, nonostante il lavoro che faccio, sono una mamma molto presente. Trovo sia importante trasmettere ai ragazzi il valore della passione per il lavoro che si ama e per il quale sono disposta a fare sacrifici. Gavetta, dedizione e sacrifici: ai figli dobbiamo dare l’esempio.

Se le dico TeleMeloni, cosa risponde?

Mi spiazza. Per quale motivo me lo chiede?

Perché lavora in Rai, che viene definita da taluni TeleMeloni e perché le nomine dei dirigenti di Viale Mazzini sono anche di competenza del governo.

TeleMeloni non è qualcosa che mi riguarda. Non sono politicamente legata a nessuno. Sono una professionista che lavora. L’ho fatto in Rai – quando non veniva definita TeleMeloni – a Mediaset, a La7. Non mi sembra una domanda corretta, per un’intervista fatta per promuovere un programma in partenza.

Mi spiace, ma la domanda è inevitabile: talvolta i palinsesti estivi Rai sono terreno fertile per i piani alti che intendono spingere volti e nomi non per forza per motivi editoriali.

Il mio nome è stato portato avanti dalla vicedirettrice Daytime Elsa Di Gati, che appartiene ad una parte politica completamente diversa rispetto a quella del direttore Angelo Mellone.

Mi sta dicendo che TeleMeloni non esiste?

Esatto, il tema non esiste proprio. Io lavoro da libera professionista e basta, non ho mai subito interferenze di nessun tipo, né in Rai, né a Mediaset, né a La7.

Unomattina è un contenitore con spazi e tempi definiti, con paletti ben precisi.

Da parte mia ci sarà un contributo autorale soprattutto per la parte sull’attualità. È vero che Unomattina estate è una macchina già ben avviata e che quindi è il conduttore a dover salire sul treno e ad adattarsi. Ma allo stesso tempo anche il programma si adatta al conduttore. È un lavoro che si fa insieme.

A proposito di treno, il treno di Unomattina Estate dove condurrà Greta Mauro, guardando oltre Top – Tutto quanto fa tendenza?

Ci saranno novità molto belle, ma non è il momento di svelarle.

Nel daytime Rai?

Sì.