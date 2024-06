E cosi Rai1 la prende in saccoccia ancora una volta. La rete ammiraglia della televisione pubblica, quella “che paga gli stipendi a tutti i dipendenti Rai“, come soleva dire un noto dirigente della televisione di Stato. Insomma il canale che deve fare concorrenza a Canale 5 che tutte le mattine vince la gara degli ascolti fra le 7 e le 8 con la Prima pagina del Tg5, è costretto a fermarsi e stare a guardare. Già. ma a guardare cosa? Guardare le opportunità che le scivolano via, come acqua fra le mani.

Unomattina e lo stop al ritorno alla formula allargata

Si perchè come purtroppo paventavamo qualche tempo fa, è successo quello che accadde un paio di anni fa con la vicenda Cdr Tg1/Fiorello. Lo ricorderete tutti quello sciagurato comunicato “piccato” del comitato di redazione del Tg1 che di fatto cacciò Fiorello dalla prima rete. Lo showman siciliano poi si accasò sulla seconda rete, con l’enorme successo del suo Viva Rai2, andato in soffitta un mesetto fa.

Dicevamo di replica di quella situazione perchè, come vi avevamo raccontato, l’idea della Rai per la prossima stagione era quella di rimettere in piedi Unomattina, come nelle prime edizioni (anzi come avvenuto con successo per decenni, salvo l’interruzione negli ultimi due anni causa guerra con crollo di ascolti) con una sinergia fra Tg1 e Rete 1 (rappresentata stavolta dalla direzione intrattenimento day time) in un programma il cui ritmo, le notizie e gli elementi delle modernità dei nostri tempi, avrebbero fatto un cocktail di informazione ed intrattenimento in grado di dare del filo da torcere alla Prima pagina del Tg5.

Il “niet” del Cdr del Tg1

L’intento era quello di far partire Tg1 mattina puramente informativo alle ore 6, guadagnando quindi mezz’ora rispetto ad adesso, con Unomattina in partenza alle ore 7:10, subito dopo l’edizione delle 7 del Tg1. Unomattina sarebbe poi andato avanti fino alle ore 9:50 quando parte Storie italiane. Ebbene, l’ormai mitologico Comitato di redazione del Tg1 si è messo di traverso, quindi niente da fare (ma perchè si vuole nominare un Cda Rai quando c’è già questo organismo che si occupa del controllo editoriale dell’azienda? Domanda naturalmente retorica).

L’incontro con il day time per Unomattina

Il Cdr del Tg1 in un incontro con il daytime, presente il direttore Angelo Mellone e altri, è andato giù durissimo. Mellone non avrebbe digerito la mancata collaborazione, ed anzi – secondo quanto trapela a viale Mazzini – di fronte a questo comportamento assolutamente poco conciliante con le richieste del day time di fare fronte comune, ha deciso di impegnarsi naggiormente sul nuovo programma della seconda rete, Binario 2, di cui vi abbiamo già dato le ultime notizie. Lasciando così in qualche modo ferma al palo Rai1, già penalizzata dalla scelta scellerata del precedente Cdr quando fece fuori Fiorello. L’occasione di rilanciare Rai1 è stata così buttata al secchio ancora una volta dal Cdr che aveva promesso battaglia chiedendo anche a Usigrai e Unirai di darle manforte per “non perdere lo spazio conquistato” (come se quattro tg e un’ora e mezza di informazione nel Tg1 mattina non fossero sufficienti fino alle 9).

Tutto resta uguale

Dunque tutto resta in autunno come prima, con Tg1 mattina fino alle 8:30 con Micaela Palmieri e Maria Soave, quindi ecco Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Insomma in sintesi una ennesima occasione persa e la cosa diventa ancora più grottesca se pensiamo che la nuova struttura organizzativa Rai, con le direzioni di genere al posto delle Reti, avrebbe dovuto creare più sinergia fra i canali, Evidentemente Houston (anzi Mazzini) abbiamo un problema, che a questo punto sistemerà il nuovo Cda Rai (o forse più opportunamente, il Cda ombra della Rai, ovvero il Cdr del Tg1).