Vi abbiamo già avuto modo di raccontare chi saranno i padroni di casa dei pomeriggi estivi feriali di Rai1. Estate in diretta infatti, vi confermiamo, sarà condotta da Gianluca Semprini a cui si affiancherà la new entry Greta Mauro. Greta prenderà il posto di Nunzia De Girolamo che già lo scorso anno fece sapere, attraverso una intervista, che l’edizione 2024 dello storico contenitore di Rai1 sarebbe stata per lei l’ultima.

Nunzia per altro ora è diventato un punto fermo della seconda serata di Rai1. Il suo appuntamento del sabato sera di Ciao maschio è il programma più visto di quella fascia oraria della prima rete della televisione pubblica. Ma torniamo ora alla programmazione estiva di Rai1 e dopo esserci occupati del quotidiano del pomeriggio, ora ci occupiamo di quello del mattino.

Ovviamente il riferimento è su Unomattina estate. Lo spin off estivo del celebre programma del primo mattino di Rai1, inaugurato negli anni ottanta da Piero Badaloni ed Elisabetta Gardini. Per l’edizione 2025 c’è la conferma della figura maschile del programma. Resta dunque padrone di casa di Unomattina estate il buon Alessandro Greco.

Al suo fianco è prevista una new entry. Greta Mauro, che affiancava il buon Greco lo scorso anno, come detto passa ad Estate in diretta. La nuova conduttrice di Unomattina estate sarà Carolina Rey. Lorella Boccia invece condurrà Weekly con Fabio Gallo. Nata a Torre Annunziata nel 1991, Lorella ha viaggiato in lungo e in largo l’etere televisivo nostrano. Nata ad Amici, nel giugno 2024 l’abbiamo vista condurre Camper in viaggio su Rai 1. Ora la vediamo, insieme a Marco Conidi, alla guida di Musica mia, il programma di Rai 2 incentrato sulla musica popolare in onda la domenica pomeriggio.