Arrivano i primi vagiti del nuovo palinsesto estivo Rai in giorni in cui si sta definendo il pacchetto di nomine nella televisione pubblica. Nomine che dovrebbero essere ratificate nella prossima riunione di giovedì del Consiglio di amministrazione della televisione di Stato. Ma torniamo al palinsesto estivo, precisamente quello di Rai1. Un palinsesto che resterà pressoché invariato nei suoi appuntamenti. Qui ora ci focalizzeremo sull’appuntamento quotidiano del pomeriggio di Estate in diretta.

Estate in diretta, la conferma di Gianluca Semprini

Il programma che prende il testimone di Vita in diretta nei mesi più caldi dell’anno tornerà anche quest’estate nei pomeriggi di Rai1. Cambio parziale nella conduzione. Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi resta Gianluca Semprini ma non ci sarà più la sua partner -ora anche in radio- Nunzia De Girolamo. La conduttrice di Ciao maschio, che presto tornerà nei sabati sera di Rai1, aveva già detto lo scorso anno in sede di lancio di Estate in diretta 2024, che quella sarebbe stata la sua ultima edizione.

Greta Mauro nuova conduttrice di Estate in diretta 2025

Ebbene, chi ci sarà al fianco dell’ottimo Semprini alla guida di Estate in diretta 2025? Secondo quanto apprendiamo sarà la bella e brava Greta Mauro il volto femminile della nuova edizione del popolare programma di infotainment dei pomeriggi estivi di Rai1. Greta l’abbiamo già vista nel cast di questo programma e negli ultimi tempi alla guida di Top tutto quanto fa tendenza, Linea verde link e alla radio in Siesta. Lo scorso anno ha condotto Unomattina estate insieme ad Alessandro Greco.

Unomattina Estate, la conferma di Alessandro Greco, Carolina Rey in pole per affiancarlo

Per quel che riguarda Unomattina estate 2025, Greta Mauro passando ad Estate in diretta ovviamente lascerebbe lo storico contenitore estivo del mattino di Rai1. Fra i nomi che si vocifera possa prendere il suo posto ci sarebbe quello di Carolina Rey che lo scorso anno ha condotto con Fabio Gallo lo spin off del fine settimana di Unomattina estate, ovvero Unomattina Weekly. Alessandro Greco invece dovrebbe essere confermato alla guida di Unomattina estate.