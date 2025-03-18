Rai, le nomine previste ed eventuali (Retroscena TvBlog)
TvBlog ha indagato sulle nomine che potrebbero essere ratificate nella seduta del Consiglio di amministrazione Rai di giovedì
E’ all’ultimo miglio la ricerca della quadra per quel che riguarda le nomine Rai che verranno portate nella seduta del Consiglio di amministrazione della televisione pubblica giovedì. Per la verità sarebbe stato raggiunto una specie di accordo nelle scorse ore sulle nomine più impellenti, ma resta da chiudere il quadro generale affinché la seduta di giovedì possa offrire un quadro complessivamente omogeneo rispetto alla Rai prossima ventura. Si profila però una Lega in gran spolvero, se tutto quanto appare ora diverrà realtà da giovedì pomeriggio.
Le nomine Rai per la seduta di giovedì del Consiglio di amministrazione della tv pubblica
Ma entriamo nei dettagli iniziando dalle nomine ritenute più necessarie che vedono la conferma di Pierluca Terzulli alla direzione del Tg3. Roberto Pacchetti nuovo direttore della TgR, con il passaggio di Paolo Petrecca da Rai News a Rai Sport. Federico Zurzolo passerebbe quindi alla direzione di Rai News al posto di Petrecca.
Le “altre” nomine Rai ed il varo della nuova direzione coordinamento generi
Verrebbe quindi finalmente varata la nuova direzione coordinamento generi con la nomina di Stefano Coletta direttore. Passiamo ora alle nomine “eventuali”. In questo ambito vedremmo Fabrizio Zappi diventare direttore di Rai Cultura, Silvia Calandrelli che potrebbe passare a Rai Sostenibilità o Rai Pubblicità. Williams Di Liberatore verso la direzione intrattenimento prime time, con Marcello Ciannamea di ritorno alla Distribuzione (o dintorni).
Le conferme al day time, alla fiction e agli approfondimenti
Ci sarebbero poi altri movimenti che riguarderebbero la radiofonia, ma su questi si attenderebbe il pensionamento di Francesco Pionati, ora alla guida del Giornale Radio, in arrivo nella seconda metà dell’anno in corso. Conferme per Maria Pia Ammirati alla fiction, Angelo Mellone in un potenziato intrattenimento day time e Paolo Corsini agli approfondimenti.
Il quadro che vi abbiamo raccontato però potrebbe essere in qualche modo “emendato” nelle prossime 24 ore. Il termine ultimo per la presentazione dei curriculum ai consiglieri Rai è infatti previsto per il mezzogiorno di mercoledì.