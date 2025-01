Il giorno resta quello di mercoledì 29 gennaio. Il giorno della nuova riunione del Consiglio di amministrazione della Rai. Quella che avrebbe potuto sancire la nomina del suo Presidente nella persona di Simona Agnes. Ma che ad oggi non è ancora stata decisa. Nelle segrete (o quasi) stanze della politica infatti non è ancora stata sciolta la matassa che porti sullo scranno più alto dell’azienda radiotelevisiva pubblica la figlia del grande direttore generale della Rai Biagio Agnes.

Il Cda Rai del prossimo 29 gennaio

Nel corso del Cda Rai del 29 gennaio verranno però tracciate le linee guida sulla compilazione dei prossimi palinsesti della tv pubblica. Il che non vuole dire che si decideranno programmi e conduttori, cosa che non compete al Cda Rai, ma ai direttori di genere e della distribuzione. Ma si parlerà di come l’offerta della tv pubblica sarà in qualche modo integrata ed armonizzata.

La nomina del Presidente ed il nome di Simona Agnes

Il destino della prossima seduta del Cda della Rai dunque sarà segnato dall’accordo sulla Presidenza. Se ci sarà, allora Simona Agnes sarà il nuovo Presidente della nostra tv pubblica e si procederà alle nomine per esempio del direttore del Tg3 e al varo della super direzione coordinamento generi. Altrimenti si parlerà solo delle linee guida dei nuovi palinsesti, di cui sopra.

Le nomine, il Tg3 e la nuova direzione contenuti

Per la direzione del Tg3 resta in testa Pierluca Terzulli, mentre alla super direzione contenuti il candidato ideale resta Stefano Coletta, che ambirebbe però anche tornare a fare prodotto. Tradotto un ritorno ad una direzione di genere. Ad un day time magari allargato al prime time (ma non è cosa a breve scadenza) resta Angelo Mellone. Ci resta forte dei buoni risultati sull’insieme dell’offerta in quella fascia oraria della Rai. Conferme per Maria Pia Ammirati alla fiction e Paolo Corsini agli approfondimenti. Ma tutto questo è legato appunto all’approdo di Simona Agnes alla presidenza.

Dare il tempo al tempo per evitare spaccature nel Cda Rai

Si procederà dunque per gradi, evitando inutili frizioni all’interno del Consiglio guidato temporaneamente dal facente funzioni in quanto consigliere anziano Antonio Marano, che spingerebbe per soluzioni alternative. L’ex direttore di Rai2 non è un segreto che stimi molto Williams Di Liberatore che è già stato nominato di recente vice all’intrattenimento prime time dell’ottimo Marcello Ciannamea. Ma per Marano, le cui qualità non sfuggono, potrebbero arrivare nuovi prestigiosi incarichi figli del suo mandato di Consigliere Rai (e non di Presidente). L’Ad Rai dunque, pur avendo i poteri di procedere alle nomine senza il parere vincolante del Consiglio, preferirebbe aspettare ancora per evitare inutili spaccature. Dunque il mantra resta “La gatta frettolosa fa i gattini ciechi”. Diamo dunque tempo al tempo.