Erano le 7:20 dell’ormai lontano 22 dicembre 1987 quando in diretta dallo studio 5 di via Teulada in Roma prendeva il via Unomattina. Per la prima volta le telecamere della Rai si accendevano per quella che sarebbe poi diventata la televisione del mattino, che Canale 5 aveva già inaugurato qualche tempo prima col suo Buongiorno Italia. Elisabetta Gardini e Piero Badaloni, la prima per la Rete 1 ed il secondo per il Tg1, davano così il buongiorno agli italiani.

Unomattina, un pilastro del mattino della prima rete Rai

Nelle varie edizioni si sono poi succeduti tanti altri volti a tenere le redini di Unomattina che, se negli ultimi anni aveva un po’ offuscato la sua carrozzeria in termini di ascolti, nell’edizione che sta per terminare ha ritrovato lo smalto di un tempo, ribadendo la sua leadership in quella fascia oraria. Grazie anche alla conduzione che in questa stagione che volge al termine è nelle mani di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Un’annata punteggiata dai tanti temi trattati in un ottica da vero servizio pubblico. Il rispetto dell’ambiente, i consigli per il telespettatore più esigente, le interviste al femminile di Ferolla con “La forza delle donne” ed i viaggi di Ossini che raccontano lo stivale con “Appunti di viaggi”. Il tutto fatto non di certo con i mezzi faraonici propri di altre reti tv.

Programma e conduttori confermati, gli ascolti danno il semaforo verde

Gli ascolti dicevamo gli hanno dato ragione con una media stagionale che sfiora in valori assoluti i 900.000 telespettatori, con uno share che ha sfondato il muro del 19% e con picchi del 32%. Per esempio la recente puntata del 16 maggio 2024 ha realizzato il 20.29% di share battendo Canale 5 ferma al 18.22% (prima parte) e 17.70% (seconda parte), portandosi a casa un risultato importante nel day time Rai, il più visto subito dopo ‘La vita in diretta’, altro pilastro di casa Rai, dell’ormai inamovibile Alberto Matano.

Unomattina e la mission del Servizio pubblico

Tutto questo ottenuto ribadendo la mission del Servizio pubblico, quella cioè di informare ed intrattenere in maniera sobria ed elegante. Senza cioè quei picchi e quelle urla tipiche di chi vuole attrarre il pubblico in ogni modo. Per ottemperare cioè a quella legge non scritta che spesso trova casa nelle scalette di alcuni programmi alla disperata ricerca di pubblico. Lasciando così in secondo piano certe regole che dovrebbero essere la base di ogni mezzo televisivo che entra nelle case degli italiani.

Alla luce di tutto ciò arriva la conferma anche per la prossima stagione televisiva di Unomattina e dei suoi due conduttori. Dunque anche nella prossima stagione tv 2024-2025 Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla condurranno il programma del buongiorno di Rai1, sempre fra le otto e mezza e le dieci, quando poi la linea andrà alla pure riconfermata Eleonora Daniele e alle sue Storie italiane.