Novità in arrivo per la prossima stagione de La Vita in diretta. No, non ci sarà nessun cambio di conduzione, Alberto Matano è fortissimamente il padrone di casa di questo programma che è leader indiscusso di quella fascia oraria. Ma visto il grande successo del programma, ci sarà una costola di questa trasmissione posizionata nel sabato pomeriggio. L’idea era talmente ragionevole che è andata dunque in porto.

La vita in diretta avrà dunque ufficialmente una edizione del sabato pomeriggio, in onda nella medesima fascia oraria della versione feriale, ovvero fra le 17 e le 18:45. Archiviata dunque definitivamente l’esperienza di Italia sì, La vita in diretta andrà in onda anche di sabato pomeriggio. Naturalmente non ci sarà Alberto Matano a condurre questa versione del sabato della storica testata di Rai1 (un paio di giorni di riposo sono più che meritati per il campione di ascolti del pomeriggio della prima rete Rai).

Alla conduzione de La vita in diretta sabato ci sarà la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino, che continuerà comunque la sua attività di conduttrice del primo telegiornale italiano, a cui però aggiungerà anche questa conduzione settimanale. A chi si domanda come sarà questa Vita in diretta di sabato pomeriggio, la risposta è naturale. Esattamente come la versione feriale. Spazio dunque alle notizie del giorno (con un occhio anche ad un riassunto settimanale visto il giorno di messa in onda).

Come sempre ci saranno cronaca, cultura, società, spettacolo, sport, attualità in genere. Insomma il classico racconto della “Vita in diretta”. Italia sì dunque va in soffitta, mentre Marco Liorni tornerà a dicembre a condurre L’eredità più, come anticipato sempre da TvBlog, una serata di gioco spettacolo sabato 21 settembre, con quel Rai contro tutti, dedicato ai 70 anni della tv e ai 100 della radio.

Dunque La vita in diretta sabato cercherà di dare nuova linfa allo slot più difficile del palinsesto di Rai1, quello del sabato pomeriggio. Da sempre ingolfato da appuntamenti, fra l’istituzionale e l’aziendale, che l’hanno “obbligato” matematicamente a perire di fronte alle proposte della concorrenza, libera da tutto ciò che non è dovuto. Basterà La vita in diretta di sabato a raddrizzare il palinsesto del sabato pomeriggio di Rai1? No, ma resta comunque un passo in avanti, Verissimo l’aspetta.