Pare sia stata davvero decisa la data di partenza dei due principali show autunnali di prima serata di Rai1. Tale e quale show partirà venerdì 27 settembre, mentre Ballando con le stelle inizierà, in questo caso fuor di metafora, le danze la sera dopo, ovvero sabato 28 settembre. Ma la stagione dell’intrattenimento di Rai1 partirà naturalmente con i Wind music awards dall’Arena di Verona con la conduzione di Carlo Conti e con la partecipazione irrinunciabile di Vanessa Incontrada. Ma siccome Rai1 quest’anno vuole accendersi per quel che riguarda l’intrattenimento prima possibile, si sta cercando di riempire le altre caselle destinate dall’ottimo Stefano Coletta al varietà. Per questo potrebbe trovare spazio un format di cui vi avevamo già anticipato qualcosa qui su TvBlog, ovvero Rai contro tutti.

La Rai accende prima l’intrattenimento

Una di queste è quella del sabato precedente la prima emissione di Ballando con le stelle. Si starebbe cercando infatti un prodotto di intrattenimento da posizionare sabato 21 settembre. La scelta che si starebbe vagliando in queste ore è di un formato che già conosciamo. Un game sulla storia della Rai e della tv in particolare. Un progetto di cui si era parlato già nei mesi scorsi e che poi aveva visto la luce, almeno finora.

Rai contro tutti a settembre su Rai1

Rai contro tutti, questo era il titolo provvisorio di quella trasmissione, che dovrebbe stavolta essere realizzata davvero. Sarà una puntata unica, in onda proprio sabato 21 settembre 2024 in prima serata su Rai1, dopo l’Affari tuoi di Stefano De Martino. Una sorta di game in cui vari personaggi della tv dovranno giocare ripercorrendo i settant’anni della tv e i cento della radio.

Marco Liorni verso la conduzione

Alla conduzione di questa serata evento “giocosa” potrebbe essere chiamato Marco Liorni, all’epoca della messa in onda in stand by, in attesa di tornare alla conduzione della nuova edizione dell’Eredità a dicembre. Appuntamento dunque a questo Rai contro tutti, sabato 21 settembre (al momento) in prima serata su Rai1, probabilmente contro la prima puntata della nuova serie di Tu si que vales su Canale 5.