Si è parlato spesso e volentieri che per ottenere un buon risultato occorre fare gioco di squadra. Se si vuole portare a casa un risultato vincente è necessario che ognuno dei giocatori che compongono una determinata squadra si metta a servizio dell’intera compagine, al fine di portare a casa la vittoria. Nel mondo dello spettacolo e non solo, diciamolo, non sempre è così. Ci si trova di fronte a dei solisti e mettere insieme dei solisti, spesso non è sinonimo di risultato vincente, sopratutto se ciascuno invece che giocare per la propria squadra, fa il fenomeno, cercando di mettere in risalto le -proprie qualità a discapito di quelle del proprio compagno. Naturalmente anche la televisione non fa difetto in questo diffuso “modus operandi“, ma in Rai si sta pensando di ottimizzare questa caratteristica, per metterla al servizio della causa e dello spettacolo, al grido di Rai contro tutti!

Si sta infatti pensando di realizzare un nuovo programma d’intrattenimento che potrebbe essere posizionato nella prima serata del sabato della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo che gioca proprio sullo spirito di squadra, nella fattispecie dei conduttori e più in genere dei personaggi Rai. Nello specifico si tratterebbe di un grande gioco spettacolo in salsa quiz, si parla al momento di un paio di serate appunto di sabato, in cui vedremo i personaggi della Rai confrontarsi con alcuni esperti in varie materie, sottoposti a quiz e giochi.

I protagonisti della Rai dunque dovranno fare gioco di squadra per battere, step dopo step, la categoria degli esperti, con cui dovranno confrontarsi in tutta una serie di prove, divise per argomenti, un po’ com’era nel mitico tabellone del Rischiatutto di Mike Bongiorno. Il programma come dicevamo al momento è appoggiato sul sabato sera di Rai1 a partire dal sabato successivo al Festival di Sanremo 2023 di Amadeus e Gianni Morandi. Dovrebbero essere al momento un paio di puntate realizzate con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Blu Yazmine di quella vecchia volpe chiamata Ilaria Dallatana.