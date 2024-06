Lo scorso anno la partenza dell’intrattenimento Rai a settembre è stata piuttosto claudicante. Le grandi produzioni non erano ancora pronte, facendo slittare quindi di fatto la sfida fra Rai1 e Canale 5 al mese di ottobre. Nella fattispecie parliamo di Ballando con le stelle, che è partito lo scorso anno ad ottobre inoltrato, lasciando in qualche modo sguarniti i sabati sera della prima rete della televisione pubblica. Canale 5 invece era già in onda con il suo premiatissimo Tu si que vales.

Tale e quale show confermato nel venerdì di Rai1 da settembre

Ebbene, secondo le intenzioni della direzione intrattenimento prime time questa cosa non dovrà accadere più. Il prossimo settembre quindi dovranno essere già in onda i suoi due programmi di punta su Rai1. Stiamo parlando naturalmente di Tale e quale show, per altro già abituato a partire a settembre, show questo confermato il venerdì sera su Rai1 con Carlo Conti, insieme a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, in attesa della sostituta di Loretta Goggi.

Ballando con le stelle verso la partenza anticipata

L’altro titolo in questione è naturalmente Ballando con le stelle, pure questo programma confermato nel sabato sera della prima rete. L’intenzione dunque è quella di far partire entrambe le produzioni già entro la terza decade di settembre, o giù di li. Questa cosa però non inficerà la permanenza in video dei due programmi, soprattutto per quello di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2024 si allunga

L’intenzione della Rai è infatti quella di allungare Ballando con le stelle di qualche puntata, arrivando alla pezzatura degli storici sabati sera autunnali di Rai1, quelli di Fantastico per intenderci. Lo storico show abbinato alla lotteria Italia aveva infatti la canonica durata di 14 puntate, cosa che potrebbe essere anche per l’edizione 2024 di Ballando con le stelle.

Sono in corso in questi giorni le valutazioni del caso. Se così dovesse accadere sarà naturalmente necessario un incremento del budget del programma diretto e condotto da Milly Carlucci, atto a poter ingaggiare un numero maggiore di coppie, perchè no spalmate su più gare collaterali, in un meccanismo ancora più attraente per il pubblico che ama questo show. Le date di partenza su cui si sta ragionando sono quelle del 21 e 28 settembre, con una predilezione per quest’ultima. Ma tutto è in itinere, vedremo…