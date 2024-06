Ballando con le stelle 2024. chi saranno i concorrenti?

L’estate è appena iniziata e fioccano le prime indiscrezioni che riguardano la composizione del cast della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle 2024‘ in partenza, a fine settembre, al sabato sera, su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci affiancato da Paolo Belli e dalla sua band.

Il nostro Hit vi ha anticipato la conferma della giuria (formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto) e l’ingaggio di Francesco Paolantoni (già visto a ‘L’Acchiappatalenti’). A fine stagione, ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, la padrona di casa del talent di ballo ha anticipato l’arrivo di Nikita Perotti e Sophia Berto (trionfatori dello scorso anno del torneo ‘Ballando con te’) tra i maestri della diciannovesima edizione.

Negli ultimi giorni, sul web, sono circolati i nomi di alcuni papabili concorrenti e qualche autocandidatura che non guasta mai. Roberta Capua, in una recente intervista a ‘Libero’, ha espresso la volontà di prendere parte allo show: “Ho risposto a una domanda. Mi hanno chiesto se mi piacerebbe partecipare e ho detto sì”.

Tra i sogni proibiti della Carlucci, ci sarebbe anche quello di Federica Pelllegrini (reduce dall’esperienza di giudice di ‘Italia’s Got Talent’ e viaggiatrice di ‘Pechino Express’ assieme al marito Matteo Giunta). La nuotatrice, in passato, ha preso parte al programma come ballerina per una notte. Secondo il portale, continuano le manovre di avvicinamento per portare sulla pista da ballo anche Melissa Satta, Belen Rodriguez e Chiara Ferragni.

Pochi mesi fa, Alberto Dandolo su ‘Oggi’ avete tirato in ballo anche Vira Carbone di ‘Buongiorno benessere’.

Anche Ida Di Filippo e Nadia Mayer di ‘Casa a prima vista’, la gara di Real Time tra agenti immobiliari, potrebbero arricchire il cast di quest’anno. La venditrice salernitana, rispondendo ai propri followers su Instagram, ha espresso parere favorevole in caso di proposta: “Me lo state scrivendo in tanti e devo dire la verità: ma sì, lo vorrei provare anche io! Così imparo una rumba, una samba, un cha cha cha e un tango. Olè! Chissà! Magari!”. La collega romana, invece, non ha mai nascosto la passione per i balli latino-americani nemmeno sul set. Ed è stata vista, recentemente, allenarsi con un professionista della trasmissione. Prove tecniche per ‘Ballando’?

🔴 Nadia Mayer di #CasaaPrimaVista sta prendendo lezioni private di danza con Filippo Zara, ballerino professionista nel cast di #BallandoConLeStelle. 👀 @milly_carlucci, devi dirci niente? pic.twitter.com/y3Sr0XkLsp — TV Italiana (@TV_Italiana) June 12, 2024