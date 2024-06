Dunque sabato 28 settembre in prima serata su Rai1, subito dopo l’edizione principale del Tg1 prenderà il via l’edizione 2024 di Ballando con le stelle. Lo show diretto e condotto da Milly Carlucci, in onda dal teatro dell’Auditorium del foro italico in Roma torna con un nuovo plotone di aspiranti ballerini, coadiuvati da una schiera di maestri di ballo che, settimana dopo settimana, dovranno insegnar loro l’ABC della danza al fine di esibirsi nel prestigioso palcoscenico del sabato sera di Rai1.

Ballando con le stelle e la partenza anticipata

Una serie che, come vi abbiamo anticipato, quest’anno sarà più lunga ed abbraccerà tutto l’autunno televisivo di Rai1. Partenza come detto fissata per sabato 28 settembre, per una serie che avrà come minimo dodici tappe, con un unico stop, quello di sabato 7 dicembre quando su Rai1 è prevista la diretta da Milano della Prima della Scala. Appuntamento questo già storicamente curato dalla stessa Carlucci insieme a Bruno Vespa. Il programma competitor di Canale 5 Tu si que vales invece dovrebbe partire il sabato precedente, 21 settembre, “contro” il programma one show “Rai contro tutti“.

Ballando con le stelle 2024 ed il primo concorrente

Un’edizione dunque che sarà più lunga, con minimo dodici puntate e con un più corposo -si spera all’interno del gruppo del programma- budget a disposizione del principale programma d’intrattenimento di prime time dell’autunno Rai. Più budget anche per rimpolpare le coppie in gara, che dovranno essere come minimo 13. TvBlog è in grado di anticipare uno dei concorrenti dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle.

Francesco Paolantoni nel cast, da Tale e quale a Ballando

Il riferimento è a Francesco Paolantoni, comico televisivo che è stato fra gli artefici del successo di Stasera tutto è possibile e di Tale e quale show dove si esibiva insieme a Gabriele Cirilli. Dunque Francesco Paolantoni resta su Rai1, ma passa dal venerdì di Tale e quale show, al sabato di Ballando con le stelle.

In tutto ciò è arrivata anche la benedizione di Carlo Conti relativa a questo passaggio di serata. Milly Carlucci ha voluto chiedere prima a Carlo se fosse d’accordo a “cederle” Francesco Paolantoni e il comandante in campo di Tale e quale show ha detto si. Quindi nella prossima edizione di Ballando con le stelle avremo nel cast il buon Francesco Paolantoni, con tutta la sua simpatia. Il suo compagno a Tale e quale, Gabriele Cirilli ricordiamo lo ha già fatto Ballando.

Ballando con le stelle 2024, giuria confermata

Aggiungiamo inoltre che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, molto improbabili, la giuria di Ballando con le stelle sarà tutta confermata anche per l’edizione 2024 del programma. Rivedremo dunque dietro il bancone del celebre show prodotto con la Ballandi multimedia, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarlli e Guillermo Mariotto.