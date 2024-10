E’ scoppiato sul web un piccolo grande caso che ha riguardato il giornalista Alan Fiedman, Un caso legato alla partecipazione del famoso giornalista americano al popolare programma del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. In un tweet prima della messa in onda della quarta puntata dell’edizione 2024 dello show di Rai1, il popolare blogger Davide Maggio aveva paventato l’eliminazione dello stesso Friedman al termine del ballottaggio che lo vedeva impegnato con la collega di cast Sonia Bruganelli, nello spareggio di inizio puntata.

Ballando con le stelle ed il “caso” Alan Friedman

Poi nella realtà delle cose il pubblico attraverso le votazioni web ha eliminato Sonia Bruganelli, per altro poi ripescata grazie alla “wild card” giocata da Sara Di Vaira. Al termine della serata, attraverso sempre i social, Maggio aveva spiegato il suo tweet precedente, argomentando che, secondo sue informazioni, l’eliminazione di Friedman, qualora fosse avvenuta, sarebbe stata legata ad uno scontro fra Friedman stesso ed un membro dello staff del programma. Scontro che sarebbe poi sfociato in una lettera di richiamo, a suo dire, da parte della Rai o della produzione del programma.

Lo scontro di Friedman con un redattrice di Ballando con le stelle

Secondo quanto apprendiamo i fatti sarebbero andati in questo modo. Qualche settimana fa e non poco prima della quarta puntata del programma, effettivamente, ci sarebbe stato uno scontro verbale fra Alan Friedman ed una redattrice di Ballando con le stelle. Uno scontro dai toni molto accesi, stando a quello che riferisce chi era presente. Toni talmente accesi che avrebbero scosso la redattrice e provocato l’immediato intervento del gruppo di lavoro di Ballando in sua difesa.

La lettera di richiamo, le scuse di Friedman ed il mazzo di fiori alla redattrice

In seguito a questo la Ballandi, società che si occupa dei contratti dei concorrenti del programma, di concerto con la Rai, ha spedito una lettera di richiamo a Friedman, che ha poi risposto scusandosi dell’accaduto. Friedman per altro, prima ancora della lettera di richiamo, capendo di aver gravemente sbagliato, ha portato un mazzo di fiori alla redattrice, scusandosi davanti a tutti. Scuse accettate dalla redattrice. Da allora comportamento irreprensibile del giornalista.

Caso chiuso già da venti giorni

Il caso quindi si è chiuso già una ventina di giorni fa con le scuse di Alan Friedman alla redattrice e alla produzione. Non c’è stata nessuna richiesta di esclusione da parte della Rai di Friedman. D’altronde se Rai avesse voluto eliminare il giornalista dal programma, lo poteva fare tranquillamente, senza alcun improbabile sotterfugio e senza chiedere il permesso a nessuno, cosi come fece per esempio con Enrico Montesano.

Nessuna richiesta da parte di Rai dell’esclusione di Friedman dal programma

La responsabilità editoriale del programma infatti è in capo a Rai e non a Ballandi. Friedman sta diventando molto popolare grazie alla partecipazione allo show di Rai1, tanto che gli ascolti aumentano durante la sua presenza in video. La sua popolarità per altro è stata certificata anche dalla vittoria allo spareggio con Sonia Bruganelli. Anche le sue partecipazioni a Domenica in hanno innescato delle scenette divertenti con la conduttrice Mara Venier, che in alcuni casi ci ricordano quelle che Mara aveva con il suo adorato ed indimenticabile Luca Giurato. E’ nata una nuova star dunque nell’intrattenimento televisivo? Lo scopriremo nelle prossime settimane.