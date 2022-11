Enrico Montesano è fuori dalla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle.

La Rai, scusandosi con i telespettatori per quanto accaduto ieri sera, ha diramato il seguente comunicato con il quale ha ufficializzato l’interruzione della partecipazione dell’attore romano al varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci:

Quanto accaduto ieri sera a “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1, e’ inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più’ buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera “Ballando con le stelle”.

Ricordiamo anche che, poco fa, Enrico Montesano, attraverso i social, si è scusato per l’accaduto, prendendo le distanze dal fascismo e dai regimi totalitaristi e aggiungendo di essere un collezionista di magliette “politiche”, senza, però, condividerne il pensiero.

Durante la giornata di oggi, però, l’attore aveva risposto a tono alla polemica lanciata oggi da Selvaggia Lucarelli, condividendo su Telegram una foto che lo ritraeva con una tessera del PSI del 1976 e con un’immagine di Che Guevara sullo sfondo.

Selvaggia Lucarelli, riguardo il caso, ha anche pubblicato un secondo tweet per rispondere ad ulteriori polemiche che si sono scatenate:

Giusto per chiarire, perché leggo la solita dietrologia da bar. Insinuare che qualcuno possa avermi suggerito di scrivere sulla maglietta di Montesano per creare il caso della settimana, vuol dire non capire nulla di tv ed equilibri annessi. Faccio la giornalista, ho una notizia, la do.

In questo caso dare la notizia era pure una faccenda scomoda per la mia posizione ma non potevo tacere. Se parliamo di responsabilità, le attribuisco tutte a Montesano, che si è presentato in sala prove con quella maglietta. La sua è colpa, quella del programma e di chi doveva vigilare è una svista, suppongo. Grave, ma una svista.

A meno che non si sia così in malafede e fessi da pensare che qualcuno potesse pensare di trarre un vantaggio dal promuovere la Decima Mas in prima serata su Rai 1.