Oggi pomeriggio, sabato 16 marzo 2024, alle 17 su Rai 1 nuovo appuntamento con Italia sì, in onda dallo storico Studio 1 di via Teulada, ma con un momentaneo cambio della guardia alla conduzione. Marco Liorni infatti, saldamente al timone della trasmissione dal settembre 2018 (ne è anche ideatore), questa settimana non sarà presente in studio. Al suo posto, in via del tutto eccezionale arriva un altro volto ad accompagnare i telespettatori fino alle 18:40.

Chi sostituisce Marco Liorni a Italia sì?

Chi sostituirà momentaneamente Marco Liorni è Gianluca Semprini, giornalista Rai conosciuto per essere il volto di Estate in diretta dal 2021 (con Nunzia de Girolamo dal 2023) e anche per essere uno dei conduttori alla conduzione di vari notiziari di Rai News 24. Un cambio che avviene nel giorno in cui Liorni è impegnato nella prima delle due serate speciali de L’eredità, di cui è il nuovo presentatore dal gennaio scorso.

Perché Marco Liorni oggi non conduce Italia sì?

Gli speciali del game show, in onda stasera 16 marzo e sabato prossimo, 23 marzo, si aggiungono alla puntata ordinaria de L’eredità in onda alle 18:45 circa. Questo implica un impegno non da poco per Liorni che, dunque, non rischia l’effetto sovraesposizione. Se Liorni fosse stato confermato alla conduzione di Italia sì oggi pomeriggio, sarebbe rimasto in onda per quasi 6 ore, per questo si è logicamente optato per una soluzione di sostituzione.

Questo significa che anche il prossimo sabato, Marco Liorni non sarà a Italia sì per lo stesso motivo.

Quando ritorna Marco Liorni a Italia sì?

Secondo quanto stabilito, Marco Liorni tornerà alla conduzione di Italia sì il giorno della vigilia di Pasqua, sabato 30 marzo 2024.

Italia sì, il programma

Per chi non conoscesse il meccanismo del programma: Italia sì è dedicato a persone e VIP che portano sul podio del programma storie, volti, emozioni, problemi e soluzioni. Pronte a condividere la propria vita davanti al pubblico e agli ospiti in studio, chiamati a supportare chi sale sullo “speakers’ corner” di Rai 1.

Al centro della scena in ogni puntata si trova il podio dove chiunque può salire e dire qualcosa. Tante e varie le storie da raccontare ogni settimana: da struggenti dichiarazioni d’amore a richieste d’aiuto, da persone che vogliono far valere un proprio diritto a chi vuole dire qualcosa a qualcuno ma non riesce a trovarlo. Da chi vuole condividere le proprie passioni a chi ha vissuto un grande paradosso, da chi vuole presentare una geniale idea, a un personaggio noto che racconterà quali persone vuole mettere sul podio della propria vita.