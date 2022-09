Che Marco Liorni sia uno di quei volti che la Rai si deve tenere stretto lo si capisce soprattutto quando, da quattro anni a questa parte, comincia su Raiuno Italia Sì. Essendo Liorni conduttore, dal 2019, anche di Reazione a Catena, ogni volta che parte la stagione tv autunnale lo ritroviamo il sabato pomeriggio alle prese con un’insolita staffetta con… se stesso.

Italia Sì e Reazione a Catena sono infatti dirimpettai nel palinsesto del sabato pomeriggio (almeno fino a quando il quiz va in onda): anche quest’anno, con la partenza di Italia Sì 2022/2023, Liorni è quindi in onda dalle 16:45 alle 20:00, protagonista di un ufficioso contenitore del sabato della prima rete Rai.

Marco Liorni TvBlog Summer Celebrity Hits: Marco Liorni presenta... Una presenza, questa, che il conduttore si porta dietro appunto dal 2019: da allora, di fatto, è sempre in onda, con uno o con l’altro programma. E non stanca mai: ecco perché, dicevamo, la Rai se lo deve tenere stretto. Marco Liorni è uno di quei conduttori ormai di casa, e la sua casa è Italia Sì, costruito negli anni con l’intenzione di essere un programma di compagnia per tutto il pubblico.

Struttura pressoché identica rispetto al passato, il sabato pomeriggio di Raiuno continua a raccontare la cronaca più attuale (ecco, forse quell’“Ora” messo come sottopancia è un po’ troppo eccessivo e stona rispetto ad un più usuale “in diretta”) ma anche i fatti meno noti, quelli che rappresentano una quotidianità quasi da paese, del sentito dire e del commento tra amici. Proprio la presenza di Liorni evita che il tutto sfoci nell’imbarazzante o nel torbido: riuscire a raccontare la storia di una giovane che ha scoperto di essere stata spiata di nascosto dal suo padrone di casa senza finire in dettagli o parole che in altri programmi sarebbero stati anche messi in sovraimpressione non è solo sintomo di una chiara linea editoriale, ma anche di grande rispetto.

Ecco, la visione di Italia Sì restituisce questo: un clima da pomeriggio italiano, in cui lo sguardo al mondo che ci circonda si alterna a quello più curioso (ma non ossessivo) verso le storie che fanno gli italiani di oggi un popolo da raccontare, con il garbo e la professionalità che si meritano. E Marco Liorni negli anni queste caratteristiche non le hai mai lasciate. Sia che conduca un talk show che un quiz di punta.