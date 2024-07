E’ il titolo campione di ascolti del pomeriggio di Rai1. La gallina dalle uova d’oro per Rai Pubblicità. Il programma che tutti i giorni supera di oltre cinque punti di share il competitor di Canale5. Quel Pomeriggio 5 che ha tentato negli ultimi giorni di fare una campagna acquisti (fallita) su autori ed inviati del programma della prima rete. Stiamo parlando naturalmente de La vita in diretta. Il programma condotto e diretto da Alberto Matano e prodotto dalla direzione intrattenimento prime time diretta da Angelo Mellone. Oggi la nostra rubrica di Focus ascolti punta la sua lente d’ingrandimento proprio sul celebre titolo di Rai1, sulla stagione 2023-2024 appena terminata.

La Vita in diretta leader degli ascolti del pomeriggio tv

Partiamo come di consueto con il dato medio stagionale che è stato del 21% di share e 2.150.000 telespettatori di media. La puntata più vista in termini di share è stata quella andata in onda il 7 febbraio con il 25,84%, mentre in termini di valori assoluti quella del 9 febbraio con 2.903.000 telespettatori.

Il volto del pubblico del programma condotto da Alberto Matano, sesso ed età

Passiamo ora a fotografare il pubblico del programma di Rai1 partendo dal sesso. Abbiamo per la maggior parte donne, con uno share del 25,11% a fronte del 14,50% di share totalizzato dal pubblico maschile. In termini percentuali il pubblico de La vita in diretta è formato per il 71% da donne e per il 29% da uomini. Passiamo ora all’età partendo dallo zoccolo duro del pubblico di Rai1 che mostra di gradire molto il programma condotto da Alberto Matano. Registriamo infatti il 27% di share fra gli over 65. Ma con ottime percentuali del 17% nella ghiotta fascia (per Rai Pubblicità) 45-64 anni. Interessante anche il 15% di share totalizzato dalla fascia giovane che va dai 15 ai 24 anni.

Le classi socio economiche ed il livello d’istruzione

Per quel che riguarda le classi socio economiche abbiamo il 27% di share nella bassa ed il 21% della medio bassa, ma con percentuali del 19% nelle classi media, medio-alta e alta. Per quel che riguarda il livello d’istruzione registriamo il 27% nell’elementare e attorno al 20% nella media inferiore e media superiore, con un buon 17% fra i laureati.

I dati regionali de La vita in diretta

Veniamo ora ai dati regionali. La regione in cui La vita in diretta ottiene lo share più alto risulta essere l‘Umbria con il 31%, seguita dalla Puglia con il 28,5%, quindi c’è la Campania con il 25,7% di share. La regione invece in cui il programma della Rete 1 ottiene lo share più basso risulta essere la Valle D’Aosta con il 4,02%, seguita dal Trentino Alto Adige con il 10,6% di share, quindi c’è il Molise con l’11,44% di share.