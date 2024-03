Chi è appassionato di calcio non potrà non ricordare le sue imitazioni di Sandro Piccinini a Colorado e Guida al campionato. Gli ascoltatori abituali della radio non potranno non averlo incrociato almeno una volta su Rai Radio 2 dove affianca dalla bellezza di 14 anni Luca Barbarossa in Radio Due Social Club (che ha anche una versione televisiva su Rai2). Chi segue la televisione lo assocerà a Zelig o, magari, a Fan Caraoke, il programma tratto da Carpool karaoke con James Corden che condusse in seconda serata su Rai2 nel 2018 con la complicità di Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas. Stiamo parlando di Andrea Perroni, che è pronto a tornare in tv da protagonista.

Andrea Perroni a Unomattina estate 2024

Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, il comico romano è stato scelto come conduttore di Unomattina estate, al via lunedì 3 giugno 2024 su Rai1 (la notizia è stata anticipata qualche giorno fa dal quotidiano Il Foglio). A lui, dunque, spetterà il compito di affiancare la giornalista Greta Mauro.

Andrea Perroni e “l’attesa intelligente”

Intervistato da TvBlog nel 2019, Perroni, che dal 2008 frequenta anche i teatri, spiegò: “Le proposte e i progetti non sono mai mancati, ma quando i progetti non sono giusti, meglio lasciare stare. Un’attesa intelligente, unita allo studio di ciò che interessa al pubblico, è una strada per me giusta da percorrere. Sono felice di godere della stima di tante persone e questo vale più di avere un programma tutto mio. Sto crescendo come uomo di spettacolo anche nei live, così da avere la possibilità di scegliere cosa fare meglio. Certo è che se una cosa non la so fare, non la faccio”. A proposito del già citato Fan Caraoke, lo showman ammise: “Non è uscito come avrei voluto, ma ci passo sopra”.

Tra le esperienze televisive di Andrea Perroni va menzionata anche Ecco Sanremo Giovani. Il programma, con lo scopo di scegliere due giovani artisti da portare al Festival della Canzone del 2019 insieme ai big, andò in onda su Rai 1 e Rai Radio2 per quattro puntate dalle ore 17:50 alle 18:40. Anche in quel caso accanto al comico c’era Luca Barbarossa.