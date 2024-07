La Talpa 2024: il cast ufficiale

La lista completa dei concorrenti che compongono il cast ufficiale de La Talpa 2024 condotto da Diletta Leotta ed in onda su Canale 5

Dopo tanti anni di attesa per il ritorno in tv (o meglio tra Canale 5 e Mediaset Infinity), torna ufficialmente ‘La Talpa’, l’adventure game condotto, dopo una pausa decennale, da Diletta Leotta. Giuseppe Candela de ‘Il Fattoquotidiano.it’ ha svelato il cast definitivo di questa rinnovata stagione annunciata da Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti 2024 – 2025.

Dopo i nomi di Andreas Muller e Veronica Peparini (anticipati dal nostro Massimo Galanto) e Marina La Rosa e Nicola Ventola (annunciati da Davide Maggio), compongono la rosa dei concorrenti ex veterani dei reality e talent show.

Chi sono i concorrenti de La Talpa 2024?

Ecco l’elenco completo dei 13 concorrenti che compongono il cast de ‘La Talpa 2024’:

Jo Squillo

Ludovica Frasca

Elisa Di Francisca

Orian Ichaki

Lucilla Agosti

Marina La Rosa

Nicola Ventola

Marco Melandri

Marco Berry

Alessandro Egger

Gilles Rocca (inserito tra i provinati dal nostro Massimo)

Veronica Peparini e Andreas Muller

Jo Squillo ha già partecipato come concorrente al ‘Grande Fratello’ e ‘L’Isola de Famosi’. Elisa Di Francisca, Gilles Rocca e Alessandro Hegger hanno ballato sulla pista di ‘Ballando con le stelle’. Rocca ha vestito anche i panni di naufrago. Cosi come Marina La Rosa che ha preso parte, da nip, anche alla prima edizione del ‘GF’ condotto da Daria Bignardi. L’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini è sbocciato nella sala danza di ‘Amici’. Il ballerino ha preso parte anche alla prima ed unica stagione di ‘Non sono una signora’. Sono diventati genitori, appena pochi mesi fa, di due gemelline che si chiamano Penelope e Ginevra.

Nel 2022, Marco Melandri ha tentato l’avventura in Honduras come isolano. Orian Ichaki, invece, si è calata nei panni di Madre Natura a ‘Ciao Darwin.

Non hanno, invece, mai partecipato ad un reality, Lucilla Agosti e Marco Berry. Due anni fa, invece, l’ex calciatore dell’Inter, Nicola Ventola ha affrontato il ritorno a scuola di ‘Back To school’, ripetendo, a distanza di anni, l’esame di quinta elementare.

Questo cast, vi piace?!