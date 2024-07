Continua la marcia di avvicinamento alla nuova edizione de La Talpa che, stavolta, salvo clamorosi colpi di scena, si farà per davvero. TvBlog nei giorni scorsi ha svelato il nome della conduttrice: si tratta di Diletta Leotta (e non di Paola Perego, come qualcuno aveva ipotizzato, anche su maliziosa sollecitazione social dell’autore del programma Marco Salvati).

La Talpa, i rumors sui concorrenti

Da queste colonne vi abbiamo raccontato inoltre che i neo genitori Veronica Peparini e Andreas Müller hanno affrontato il provino per partecipare come concorrenti delle nuove puntate del reality che manca dalla tv italiana dal 2008. Oggi siamo in grado di svelare altri nomi di personaggi che nelle scorse settimane sono stati protagonisti dei casting della trasmissione che sarà proposta in prima serata su Canale 5 molto probabilmente ad ottobre, in coda alla seconda edizione stagionale di Temptation Island (le certezze, in questo senso, arriveranno in occasione della presentazione dei palinsesti, fissata per martedì 16 luglio a Cologno Monzese).

Dunque, chi potrebbe far parte del cast de La Talpa 2024? In base alle indiscrezioni in nostro possesso, tra i provinati ci sarebbero l’attore Gilles Rocca (diventato popolare grazie alla scena cult ‘Dov’è Bugo’ con Morgan sul palco del Festival di Sanremo 2020, poi sono arrivati Tale e quale show, Ballando con le stelle, L’isola dei famosi), la showgirl Justine Mattera, l’imprenditore e modello Mariano Di Vaio e il pizzaiolo Alessandro Servidio.

La Talpa, il nome di Ventola e la suggestione del marito di Diletta Leotta

Secondo il blog di Davide Maggio, tra i concorrenti del reality di Canale 5 ci sarà l’ex calciatore Nicola Ventola. A proposito di ex giocatori, la suggestione che circola – ma ad oggi non ci sono conferme – è che Loris Karius, marito di Diletta Leotta e portiere attualmente senza squadra, possa in quel modo essere coinvolto nella trasmissione Mediaset che vedrà alla conduzione la moglie (che continuerà a seguire la Serie A per Dazn). Fantatv o ipotesi realmente in campo?