Stavolta ci sarà. Non una storia d’amore in un mondo migliore come direbbero Albano e Romina Power, ma il format pluriannunciato nelle conferenze stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset. Presentato ma poi mai realizzato. Stavolta però ci sarà, come già vi avevamo anticipato tempo fa. Parliamo de La talpa, il reality show in salsa adventure che verrà trasmesso da Canale 5 il prossimo autunno.

La Talpa 2024, si fa, come e quando

Giungono indiscrezioni circa la sua realizzazione e la sua messa in onda. Secondo quanto apprendiamo il programma verrà registrato il prossimo mese di settembre per una messa in onda immediata. La talpa infatti andrà in onda già nel mese di ottobre in coda alla seconda edizione stagionale di Temptation island.

Saranno una manciata di puntate, si dice circa cinque ed il programma, come già risaputo, perderà lo studio e verrà realizzato in stile “montaggio” come accade con Temptation island. La trasmissione sarà realizzata da Freamntle. Per quel che riguarda la conduzione o se preferite la narrazione, come ormai usa con questi tipi di programmi, non ci sarà Ilary Blasi, come in un primo momento si vociferava. Non ci sarà neppure Paola Perego, storica padrona di casa di questo programma, come vi abbiamo già informato.

Diletta Leotta in pole position per la conduzione

Il nome più gettonato al momento è quello di Diletta Leotta. Sarebbero in corso trattative infatti in questo senso fra Mediaset e la bionda conduttrice. La Leotta, che non ha un contratto di esclusiva con DAZN potrebbe dunque prendersi un mese di pausa per registrare La Talpa e poi tornare sulla famosa piattaforma. Fresca sposa con Loris Karius, la Leotta è attualmente in luna di miele con suo marito, La coppia è stata avvistata recentemente al Twiga la celebre discoteca sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta in Versilia, I due come noto si sono sposati lo scorso 22 giugno alle Eolie.

La carriera di Diletta Leotta

La Leotta ha iniziato la sua carriera televisiva nella natia Sicilia presso l’emittente locale Antenna Sicilia. Poi il passaggio a Sky, prima al canale Meteo e poi allo Sport. Nel 2018 il passaggio a DAZN dove pure si occupa di programmi sportivi. Ora arriva l’impegno nell’intrattenimento con La Talpa su Canale 5 che cosi arricchirebbe il suo parco conduttrici. Vedremo se la trattativa andrà a buon fine.