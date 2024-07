Paola Perego torna a condurre La Talpa su Canale 5, come qualcuno ha fatto intendere sui social? La risposta è: no. Ecco cosa è successo

No, Paola Perego non condurrà la nuova edizione de La Talpa. Dopo l’indiscrezione del sito MowMag in merito all’esclusione di Ilary Blasi dalla guida del reality – che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) finalmente tornare sulle reti Mediaset – era rimbalzata sui social l’ipotesi Perego, che aveva condotto il programma nel 2004 (subentrando ad Amanda Lear) su Rai2 e nel 2005 e 2008 su Italia 1.

La suggestione Paola Perego alimentata da una foto sui social

Ad alimentare questa sorta di suggestione sui social era stato – non senza simpatica malizia – Marco Salvati. L’autore, che sta lavorando da tempo alle nuove puntate de La Talpa, proprio nelle ore in cui rimbalzava la notizia dello stop all’ex signora Totti, aveva pubblicato una foto in cui compare insieme alla conduttrice di Citofonare Rai2.

TvBlog è in grado di assicurare che la Perego non sarà la conduttrice de La Talpa. Insomma, la mossa social di Salvati – con tanto di didascalia allusiva ‘Vecchi talponi alla riscossa‘ – non nascondeva una notizia, ma era evidentemente solo un modo per agitare le acque e aumentare l’hype, oggettivamente già alto per il ritorno in onda della trasmissione cult. Che sarà annunciato ufficialmente martedì prossimo, 16 luglio, a Cologno Monzese, in occasione della presentazione dei palinsesti del Biscione.

La Talpa tornerà davvero in onda?

Ricordiamo che già a luglio 2021 Mediaset aveva comunicato che “il format è stato acquisito da un grande player internazionale (si riferiva a Netflix, ndr), ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni“. Poi una serie di slittamenti, quindi la notizia che a occuparsi della produzione sarebbe stata la Fascino di Maria De Filippi, infine un nuovo rinvio. Ora sembra però che i tempi siano davvero maturi e che la Talpa sia vicinissima a tornare nei palinsesti del Biscione (su Canale 5, cinque puntate). Senza Paola Perego e, magari, con Veronica Peparini e Andreas Müller concorrenti.