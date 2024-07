Forse – ribadiamo: forse – stavolta ci siamo per davvero. Dopo anni di annunci (il primo risale al luglio 2021), potrebbe finalmente tornare in onda sulle reti Mediaset un programma cult. Ci riferiamo a La Talpa, il reality trasmesso su Rai2 nel 2004 con la conduzione di Amanda Lear, sostituita in corsa da Paola Perego, che ne rimase al timone anche su Italia 1 nel 2005 e nel 2008. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la quarta edizione, probabilmente affidata a Ilary Blasi.

Notizie più precise sui tempi di produzione e di messa in onda del format giungeranno presumibilmente nel corso della presentazione dei palinsesti, che Mediaset ha fissato per martedì 16 luglio a Cologno Monzese. Oggi TvBlog è però in grado di svelare che tra coloro che hanno sostenuto il provino per partecipare a La Talpa in veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Müller.

Veronica Peparini e Andreas Müller chi sono

Andreas, 28 anni, e Veronica, 53 anni, si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nel 2018. Lei era coreografa e insegnante, lui concorrente e aspirante ballerino. Nonostante i 25 anni di differenza, tra i due è scoppiato l’amore. Veronica Peparini, già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, avuti da una precedente relazione, ha dato alla luce due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024.

La Talpa e l’atteso ritorno in onda

Marco Salvati, autore storico de La Talpa, è al lavoro sulla nuova edizione. Poco più di un anno fa a TvBlog si espresse così: “La Talpa è un reality che considero molto mio. Sono il principale artefice della rivoluzione del format, sia nella versione di Rai2 che nelle due edizioni di Italia1. Fu un successo enorme, superavamo Canale5. Dava molto fastidio, ci accusarono di essere troppo hard, ma successivamente tanti programmi ci avrebbero superato a destra. La rete ha deciso di ricomprare i diritti e io stesso sono stato chiamato. Non so che fine abbia fatto, sapevo che il compito era stato affidato alla Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi, Ndr). Mi spiace, è un programma maledetto che ha una fanbase fortissima ancora oggi”.

In attesa di scoprire se effettivamente la coppia Peparini-Müller farà parte del cast della nuova edizione de La Talpa, cresce l’hype per un reality che sembra avere tutte le carte per fare bene anche in un contesto complicato, e articolato come quello della tv generalista odierna.