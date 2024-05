E’ uno dei format più discussi e più amati dal mondo del web. Ma è anche un programma che manca dal piccolo schermo italico dall’ormai lontano 2008. Stiamo parlando de La Talpa che, dopo ripetuti annunci in sede di presentazione dei palinsesti Mediaset di un suo ritorno in video, stavolta in tv pare ci tornerà veramente. La notizia del suo prossimo ritorno in video è stata già data un mese fa dal blog di Davide Maggio. Cosa che noi di TvBlog possiamo confermare, aggiungendo nuovi dettagli, in primis quello che riguarda la conduzione.

La Talpa ritorna in tv su Canale 5

Alla guida della nuova edizione de La Talpa dovrebbe esserci Ilary Blasi, che torna alla conduzione di un reality show dopo lo stop dell’Isola dei famosi, che l’editore ha deciso di affidare quest’anno a Vladimir Luxuria. Ilary Blasi prima però tornerà su Canale 5 alla conduzione di Battiti live, il programma musicale che quest’anno ha guadagnato la promozione sulla prestigiosa rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

Ilary Blasi condurrà la nuova edizione de La Talpa

Battiti live sarà il primo step del ritorno in grande stile di Ilary Blasi nella prima serata di Canale 5. Sua infatti sarà la conduzione, secondo quanto ci risulta, della nuova serie de La Talpa che torna in video con tante novità, che sono però ancora allo studio. Il programma sarebbe in bilico fra la struttura tradizionale ed una più classica, ma c’è ancora tempo per imboccare la strada definitiva.

La Talpa in onda su Canale 5 ad inizio 2025

Aggiungiamo però ultimi aggiornamenti circa la messa in onda della Talpa che pare non sarà in autunno, ma più probabilmente ad inizio del prossimo anno. Confermiamo invece la notizia che pure la nuova edizione de La Talpa, cosi come accadrà a Battiti live, sarà promossa da Italia 1 a Canale 5.

Il destino dell’Isola dei famosi

Sul destino dell’Isola dei famosi, reality questo che sta per terminare un’edizione piuttosto claudicante, nulla è deciso. Possibile però che non venga più riproposto nella prossima stagione da Mediaset. L’edizione eventuale del 2025 su Mediaset, vedrebbe comunque il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, ormai pienamente riposizionata nell’intrattenimento prime time di Canale 5, soprattutto dopo i risultati non proprio convincenti di Vladimir Luxuria. Ma va detto, come abbiamo avuto modo di raccontarvi, che il reality potrebbe accasarsi altrove.